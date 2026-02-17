FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

TURKCELL (TCELL) 18 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

TURKCELL (TCELL), 18 Şubat Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 17 Şubat Salı 2026 kapanış verilerine göre 126,00 TL kapanış, %-1,18 değişim ve 3,72 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

TURKCELL (TCELL) 18 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,67%
ALARK -2,59%
AEFES -1,47%
ARCLK -2,51%
ASELS -0,84%
ASTOR -0,73%
BTCIM -1,55%
BIMAS -2,37%
BRSAN -3,36%
CIMSA -1,82%
CCOLA -1,75%
DSTKF 9,37%
DOHOL -2,16%
DOAS 0,12%
EKGYO 0,69%
ENKAI -2,82%
EREGL -3,32%
FROTO -4,84%
GARAN -1,24%
GUBRF -4,24%
HEKTS -1,14%
ISCTR -1,35%
KRDMD -0,63%
KCHOL -1,43%
KONTR 1,19%
KUYAS 0,44%
MAVI -1,84%
MIATK -2,55%
MGROS -1,01%
OYAKC -2,46%
PASEU 4,17%
PGSUS -0,45%
PETKM -1,95%
SAHOL -2,31%
SASA -4,69%
SISE -5,47%
SOKM -1,72%
HALKB 0,74%
TSKB -1,32%
TAVHL -1,03%
TOASO -3,73%
TRMET 2,77%
TUPRS -1,57%
TRALT 0,37%
THYAO -0,79%
TTKOM 0,41%
TCELL -1,18%
ULKER -0,50%
VAKBN 0,15%
YKBNK -1,14%
Rümeysa Ezgi Sivritepe

TURKCELL (TCELL) hissesi 17 Şubat Salı 2026 tarihinde güne 126,50 TL’den başladı. Seans içinde 128,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 126,00 TL görüldü ve günü 126,00 TL’den kapattı.
TURKCELL (TCELL) hissesi için 17 Şubat Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,18 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,72 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 29,19 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 126,00 TL, 127,50 TL, 125,30 TL, 123,90 TL, 122,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 122,10 TL – 127,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

TURKCELL (TCELL) hissesinin 17 Şubat Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 117,52 TL, 52 günlük ortalama 106,57 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 123,00 TL ve 120,00 TL destek, 128,00 TL ve 130,00 TL direnç noktalarıdır.

TURKCELL (TCELL) 18 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

TURKCELL (TCELL) 18 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi kapsamında 50 bin kadına ulaşıldı‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi kapsamında 50 bin kadına ulaşıldı
Ercan Havalimanı’nda iniş-kalkışlar durmuştuErcan Havalimanı’nda iniş-kalkışlar durmuştu

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
345
20.696.925.776,50
% -0.79
18:10
ISCTR
17.53
11.157.479.437,48
% -1.35
18:10
SASA
2.64
10.230.061.771,87
% -4.69
18:10
NETCD
98.65
9.992.012.035,25
% 0.2
18:10
PGSUS
223
9.981.643.323,80
% -0.45
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 TCELL TCELL teknik analiz TCELL analizi TCELL günlük teknik analiz TCELL günlük işlem hacmi TCELL gün sonu kapanış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.