Üç gündür kapalı olan Rus borsası bir darbe daha yedi: Kredi notu 'çöp seviyesi'nde

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle yarın da (3 Mart) devam edilmeyeceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası, şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ

3 gündür kapalı olan Rus borsasına bir darbe de Moody's ve Fitch'ten geldi. İki kuruluş da Rusya'nın kredi notunu 'çöp seviyesi'ne düşürdü. Moody's, Rusya'nın kredi notunu 'Baa3'ten 'B3'e ve Fitch 'BBB' seviyesinden 'B' seviyesine çekti.

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "Baa3"ten "B3"e düşürüldüğü kaydedildi.

Ülkenin kredi notu indiriminin Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı "ağır" yaptırımlardan kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, şiddetli ve eş güdümlü yaptırımlar ile Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirme istekliliğiyle ilgili önemli endişeler göz önüne alındığında ülke borcunun geri ödenmesinde aksama riskinin arttığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın uluslararası rezervlerine erişimi sınırlayan yaptırımlar nedeniyle ekonomi ve finans sektöründe sürekli bir bozulma olasılığı olduğu aktarıldı.

Bugüne kadar açıklanan yaptırımların kapsamı ve şiddetinin Moody's'in beklentilerinin ötesine geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun önemli kredi etkilerinin olacağı kaydedildi.

"ÇOK DAHA BÜYÜK ETKİ"

Fitch ise not değerlendirmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatına karşı olarak açıklanan uluslararası yaptırımların makro finansal istikrara yönelik riskleri artırdığını vurguladı. Kuruluş bu durumun Rusya'nın kredi koşulları için büyük bir şok olduğunu, böylelikle kamu borcunun çevrilmesi sürecinin bastırılmasına neden olabileceğini belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ABD ve AB'nin Rusya Merkez Bankası ile herhangi bir işlemi yasaklamasına yönelik yaptırımın Rusya'nın kredi koşulları açısından önceki yaptırımlardan çok daha büyük etkisi olabileceğine dikkat çekerken, Rusya'nın uluslararası rezervlerinin de Döviz müdahalesi için kullanılabilir olmaktan çıkabileceğine işaret etti.



