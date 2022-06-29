Üçgen formasyonu nedir? Yükselen, alçalan, daralan, ters ve simetrik üçgen formasyonu ne anlama gelir?

Borsalarda işlem gören enstrümanlara yatırım yapan yatırımcılar, hissenin seyrini tahmin etmek için yıllar boyu denenmiş ve onaylanmış olan formasyonlara başvurmaktadır. Bu formasyonlardan bir tanesi de üçgen formasyonudur. Üçgen formasyonu yatırımcıların, yatırımları ile ilgili yol haritasını belirleyen önemli yöntemlerden bir tanesidir.

Üçgen Formasyonu Nedir?

Yatırım dünyasında çokça kullanılan formasyonlar, yatırımcıların yatırım kararı alma sırasında önemli rol oynamaktadır. Üçgen formasyonu, yatırım enstrümanının belirli bir dönemini içine alarak yapılan bir formasyondur. Enstrümanın belirli bir dönemdeki seyri üçgen oluşturuyor ise üçgen formasyonu oluşmaktadır. Formasyonun adı da buradan gelmektedir. Oluşan üçgen yükselen, alçalan, daralan, ters ve simetrik üçgen olabilir. Enstrümanın teknik analizinde sık rastlanan formasyonlardan birisidir.

Yükselen Üçgen Formasyonu Nedir?

Alıcı ve satıcı dengesi bir enstrüman kurunun yönünü belirleyen en önemli faktörlerden birisidir. Bir enstrümanda yükselen üçgen formasyonu bulunuyorsa, kur yükseliş yönünde ilerliyor demektir. Yatırımcıların en sevdiği formasyon, yükselen üçgen formasyonudur. Formasyonun bir örneği aşağıdaki görselde verilmiştir.

Alçalan Üçgen Formasyonu Nedir?

Enstrüman kuru üzerindeki alıcı ve satıcı dengesinde, satıcıların üstün olduğunu gösteren formasyondur. Bu formasyon, yatırımcıya enstrümanı satmasını ve kurun en az üçgenin sivri olmayan köşesi seviyesinde düşeceğini göstermektedir. Üçgen formasyonu hedefi genellikle aşağı yönlüdür.

Simetrik Üçgen Formasyonu Nedir?

Simetrik üçgen formasyonunu bir diğer adı da daralan üçgen formasyonu olarak bilinmektedir. Simetrik üçgen formasyonunda, enstrüman kuru gitgide sıkışmaktadır; fakat alıcı ve satıcı dengesinde bariz bir değişkenlik olmaz. Üçgenin sıkıştığı kısımda kur yönü belirlenir. Bazı durumlarda kur agresif hareketler seyredebilmektedir.

Ters Üçgen Formasyonu Nedir?

Ters üçgen formasyonunda, enstrüman kuru daralan değil aksine genişleyen bir yapıya sahip olur. Genişleme sayesinde ters üçgen oluşmaktadır. Tıpkı simetrik üçgen formasyonunda olduğu gibi kur yönü belirsizdir. Ters üçgen formasyonu, yatırımcısına, yatırım yapmak için üçgenin tamamlanmasını bekle mesajını vermektedir.



