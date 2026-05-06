ULKER BISKUVI (ULKER) 07 Mayıs Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi 06 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde güne 128,10 TL’den başladı. Seans içinde 129,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 126,50 TL görüldü ve günü 129,10 TL’den kapattı.

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi için 06 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,65 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,41 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 10,96 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 129,10 TL, 127,00 TL, 125,90 TL, 123,90 TL, 122,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 122,80 TL – 129,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesinin 06 Mayıs Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 122,21 TL, 52 günlük ortalama 118,92 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 124,33 TL ve 119,67 TL destek, 131,33 TL ve 133,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.