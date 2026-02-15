FİNANS

ULKER BISKUVI (ULKER) 16 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

ULKER BISKUVI (ULKER), 16 Şubat Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 13 Şubat Cuma 2026 kapanış verilerine göre 137,50 TL kapanış, %-1,15 değişim ve 1,00 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ULKER BISKUVI (ULKER) 16 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
Rümeysa Ezgi Sivritepe

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi 13 Şubat Cuma 2026 tarihinde güne 139,40 TL’den başladı. Seans içinde 141,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 136,10 TL görüldü ve günü 137,50 TL’den kapattı.
ULKER BISKUVI (ULKER) hissesi için 13 Şubat Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,15 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,00 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 7,25 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 137,50 TL, 139,10 TL, 134,80 TL, 132,60 TL, 135,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 132,60 TL – 139,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ULKER BISKUVI (ULKER) hissesinin 13 Şubat Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 133,03 TL, 52 günlük ortalama 122,10 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 133,00 TL ve 129,00 TL destek, 140,00 TL ve 143,00 TL direnç noktalarıdır.

ULKER BISKUVI (ULKER) 16 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ULKER BISKUVI (ULKER) 16 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

borsa canlı borsa hisse ülker bist 30 ULKER analizi ULKER teknik analiz ULKER günlük teknik analiz ULKER günlük işlem hacmi ULKER gün sonu kapanış
