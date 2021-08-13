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Ülker, cirosunu 5,2 milyar TL’ye ulaştırdı

13.08.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2021’in ilk yarısında cirosunu yüzde 15,7 artışla 5,2 milyar TL’ye ulaştırdı. Şirketin Türkiye operasyonları yüzde 15,8 , ihracat ve yurt dışı operasyonları da yüzde 15,6 büyüdü.

Ülker, cirosunu 5,2 milyar TL’ye ulaştırdı

Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada 2021 yılının ilk yarısında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artışla 5,2 milyar TL’ye ulaştırdığını duyurdu. Şirketin, Faiz Amortisman, Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 809 milyon TL oldu.

"PANDEMİ DÖNEMİNİ BAŞARIYLA YÜRÜTTÜK"

Ülker’in istikrarlı büyümesini, pandemi koşullarının beraberinde getirdiği tüm zorluklara rağmen kesintisiz sürdürdüğünü söyleyen Ülker CEO’su Mete Buyurgan sözlerine şöyle devam etti;

“İhracatımız, istihdamımız, yatırımlarımızla ekonomimize katkı sağlamaya devam ettik. Şirketimiz yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Türkiye operasyonlarını yüzde 15,8 ve yurt dışı operasyonlarını yüzde 15,6 büyüttü. Pandemi döneminde hassasiyetle yürüttüğümüz süreçler ve başarılı çalışmalarımızın sonucunda yılın ilk yarısında ciromuzu yüzde 15,7 oranında artırdık. İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı yüzde 39,4 oldu.”

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Bölgede güçlü bir oyuncu olmak için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Buyurgan, bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır’da liderliğin, Kazakistan ve Orta Asya’da da güçlü büyüme trendinin sürdüğünü belirtti.

Pandemi döneminde aralıksız üretmeye ve talebi karşılamaya devam ettiklerini, bu süreçte de sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve dijitalleşmeye daha da önem verdiklerini belirten Buyurgan, “Kuruluşumuzdan bu yana ‘israfsız şirket’ olma prensibimize sadık kalarak, hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik uygulamaları ve projelerimizle önemli aşamalar kaydediyoruz. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme başlıkları altında yenilikçi pek çok projeye imza attık. IoT Anlık Üretim Takip Projesiyle, üretim hatlarındaki sensörlerle hatların anlık üretim performansının izlenmesi sağlanıyor. IoT ve Endüstri 4.0 başta olmak üzere teknolojiyi yakından takip ediyor, tedarik zinciri süreçlerini uçtan uca, tüketici davranış ve trendlerini dikkatle ve yakından izliyoruz. Dijitalleşmeye önem veriyor ve sürdürülebilirliği iş yapma şeklimiz olarak görüyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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