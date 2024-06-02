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Üst üste 2 hafta: Borsada yatırımcı sayısı geriliyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.06.2024 10:30
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında üst üste iki haftadır düşüş kaydediliyor. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 578 bin 116 seviyesinden 8 milyon 337 bin 200'e indi.

Üst üste 2 hafta: Borsada yatırımcı sayısı geriliyor

Rekorlar ve halka arzlar sonrası ilgi artan Borsa İstanbul'un yatırımcı sayısında üst üste iki haftadır kayıp yaşanıyor. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı, önceki haftaya göre 240 bin 916 kişi azaldı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 31 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 240 bin 916 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 578 bin 116 seviyesinden 8 milyon 337 bin 200'e indi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, aynı hafta pay senedi değeri ise 14,45 trilyon TL'den 13,95 trilyon TL'ye geriledi.


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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul yatırımcı
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