Uzmanından altında yeni rekor sinyali! 'Tedirgin olmama hiç gerek yok'

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Küresel piyasada en çok takip edilen varlıkların başında gelen altın fiyatlarında yeni rekor bekleniyor. Altın fiyat analizi yapan Kaan o seviyeleri işaret etti ve 'Tedirgin olmama gerek yok' dedi. Peki altında yeni rekor mu geliyor? İşte ayrıntılar...

"YENİ REKORLARIN GELME İHTİMALİ ARTACAK"

1848 bölgesinde seyreden ve kritik bir noktada olan ons altın hakkında uzman isim fiyatların 'karar aşamasında' olduğunu söyledi ve, "Bu bölgelerin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni rekorların gelme ihtimali artacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Ons altında ilk durağın 1850, 1860'lı bölgeler olduğunu söyleyen Kaan, bu bölgelerin geçilmesi durumunda fiyatların 1886'lı bölgelere kadar yükselebileceğini belirtti.

"KESİNLİKLE TEDİRGİN OLMAMA GEREK YOK"

Ons altındaki gidişata yönelik yorum yapan Kaan, "1822'nin üzerinde kaldığı sürece günlük grafikte benim kesinlikle ve kesinlikle tedirgin olmama gerek yok. Çünkü bu bölgenin üzerinde zaten hacimli bir şekilde kırdığı net bir şekilde görünmekte, yavaş yavaş toparlanmanın sinyalini veriyor. Bu yatırımcı için güzel bir haber olabilir." dedi.

Trendin kısa vadede halen negatif olduğunu belirten uzman, "Fiyatın 1890'a kadar çıkması belki trendde yavaş yavaş bir dönüşe de yol açabilir işte o zaman farklı şeyler konuşabiliriz" diye belirtti.

Teknik analiz yaparak fiyatı inceleyen Kaan, altının kademe kademe 1854, 1860, 1866 seviyelerini görebileceğini belirtti. Altının asıl ana hedefinin 1875 dolar olduğunu belirten uzman, bu bölgede kısa sürede satış gelebileceğini söyledi.

