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Uzmanından gram altın analizi! "İnanılmaz derecede zarar edecekler"

23.02.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın yatırımcıları piyasalardaki gidişatı yakından takip ediyor. Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Yüzde 9 olan faiz yüzde 8,5 seviyesine çekildi. Yatırımcıları uyaran Kaan, yeterince dikkatli olmayanlar için, "İnanılmaz derecede zarar edecekler" dedi. İşte tüm detaylar...

Uzmanından gram altın analizi! "İnanılmaz derecede zarar edecekler"

Altın fiyatları gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemlerde hareketli seyretmeye devam eden altın fiyatlarında gram altın 1108 TL seviyelerinden işlem görüyor. Yatırımcılar piyasanın gidişatını takip ederken uzman isim, "Gram 1000 TL'nin altına düşer mi?" sorusunu yanıtladı ve yatırımcıları uyardı.

Uzmanından faiz kararı öncesi gram altın analizi!

GERİ ÇEKİLME DEVAM EDEBİLİR

İlk olarak ons altın analizi yapan Kaan, 1834 -1840 bölgelerinin arasında kapanışlar gelmezse fiyatların geri çekilebileceğini söyledi.

Tepe bölgesi olarak 1960 seviyesini işaret eden Kaan, geri çekilmelerin devam etmesi, fiyatın 1828 bölgelerinin altına sarkma olması durumunda 'çatırtılar olabilir' dedi ve "Ne yazık ki 1800'lü seviyeleri görebilme ihtimalimiz artıyor." diye ekledi.

Uzmanından faiz kararı öncesi gram altın analizi!

"İNANILMAZ DERECEDE ZARAR EDECEKLER"

Piyasanın alım fırsatı vereceğini, yatırımcıların stres olmaması gerektiğini söyleyen Kaan tepe bölgesi olarak 1180'li seviyeleri işaret ederek ,"Bu bölgelerden alan insanlar var ama onlar daha soğuk kanlı profesör düşünme peşindeler. Eğer amatörce düşünseler inanılmaz derecede zarar edeceklerini bildiklerinden dolayı o şekilde düşünme sonucuna varıyorlar." dedi.

Uzmanından faiz kararı öncesi gram altın analizi!

ALTIN 1000 TL'NİN ALTINA DÜŞER Mİ?

"Altın 1000 TL'nin altına düşer mi?" diye soranlar için piyasalarda her şeyin olabileceğini ve fiyatların 1000 TL'nin altına da düşebileceğini belirten Kaan, "Bir anda hemen dip seviyeler vermek doğru ve mantıklı değildir" dedi.

Uzmanından faiz kararı öncesi gram altın analizi!

YÜKSELİŞ İÇİN KRİTİK SEVİYE

Gram altında trendin negatif olduğunu belirten Kaan, 1108, 1104 ve 1098 seviyelerin takip edilmesi gereken alanlar olduğunu belirtti. Yükseliş için başlaması için 1120 seviyesinin üstünde hareket olması gerektiğini belirten Kaan, "Hareket olmadığı sürece fırsat olarak değerlendirilebilir" dedi.

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