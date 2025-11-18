Vakıf Faktoring halka arzı tamamlandı: VAKFA ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Yüksek Talep Gören Halka Arz Sonrası Yatırımcılar VAKFA'nın Borsadaki İlk İşlem Gününü Bekliyor

Vakıf Faktoring A.Ş.'nin merakla beklenen halka arz sonuçları açıklandı. 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen arzda, toplam 225 milyon TL nominal değerli B grubu payın satışı başarıyla tamamlandı. Halka arz büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, yatırımcıların ilgisi yoğundu. Halka açıklık oranı da yüzde 25 olarak gerçekleşti. Şirket paylarına yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 7,84 kat, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde ise 1,17 kat talep geldi. Halka arza yatırımcılar tarafından gösterilen talep sonucunda, planlanan tahsisatın 5,17 katı kadar talep gelmiş olup pay dağıtımı toplam 684 bin 329 yatırımcıya gerçekleştirildi.

Kurumsal yatırımcılardan 1,17 kat, bireysel yatırımcılardan ise 7,84 kat talep geldi. Dağıtım sonucunda payların yüzde 60'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Şirket payları, Borsa İstanbul'da 14,20 lira fiyat ve 'VAKFA' koduyla işlem görmeye başlayacak.

Yatırımcılar şimdi ise VAKFA kodlu hisselerin borsada ne zaman işlem görmeye başlayacağını merak ediyor.

Vakıf Faktoring'in başarılı halka arzı, yatırımcılar arasında büyük heyecan yarattı. VAKFA'nın borsadaki performansı yakından takip edilecek. Şirketin elde ettiği fonu verimli kullanarak büyüme hedeflerine ulaşması bekleniyor. Borsadaki işlem tarihi açıklandığında, en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.