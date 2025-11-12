Vakıf Faktoring ve Pasifik Holding halka arzları yatırımcıların gözdesi oldu

VAKFA katılım endeksine uygunluğu ve PAHOL'ün stratejik sektörlerdeki büyüme hedefi yatırımcı ilgisini çekiyor.

Borsa İstanbul, son dönemde halka arzlarla yatırımcıların odağı haline geldi. Vakıf Faktoring (VAKFA) halka arzı tamamlanırken, Pasifik Holding'in (PAHOL) halka arz hazırlıkları sürüyor. Her iki şirketin de halka arzı, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Vakıf Faktoring'in halka arzının en çok merak edilen konularından biri, katılım endeksine uygun olup olmadığıydı. Şirketin katılım endeksine uygunluğu, özellikle İslami finans prensiplerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir kriter teşkil ediyor. Halka arzın hangi bankalar üzerinden yapılabileceği de yatırımcılar tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer aldı. Halka arzda dağıtılacak lot sayısı, bireysel yatırımcıların ne kadar pay alabileceğini belirlediği için büyük önem taşıdı. Vakıf Faktoring'in halka arz sonuçları, borsada işlem görmeye başlamasının ardından yakından takip ediliyor.

Öte yandan, Pasifik Holding'in 2025 yılında gerçekleşmesi beklenen halka arzı da şimdiden gündemde. Enerji, gayrimenkul, lojistik ve teknoloji gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren Pasifik Holding, halka arzla birlikte büyüme hedeflerini daha da ileriye taşımayı amaçlıyor. PAHOL koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmesi beklenen şirketin halka arzına liderlik edecek aracı kurumlar ve başvuru yapılabilecek bankalar da yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Halka arz edilecek lot sayısı ve hisse fiyatı, yatırımcıların karar alma sürecinde etkili olacak faktörler arasında yer alıyor.

Yatırımcılar, her iki halka arzla ilgili detaylı bilgileri aracı kurumların ve şirketlerin resmi internet sitelerinden takip edebilirler. Halka arz süreçleri, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, doğru bilgilere ulaşmak ve dikkatli bir şekilde değerlendirme yapmak büyük önem taşıyor.

Vakıf Faktoring'in tamamlanan halka arzı ve Pasifik Holding'in yaklaşan halka arzı, Borsa İstanbul'da yatırımcı ilgisini artırmaya devam ediyor. Yatırımcıların, halka arz süreçlerini yakından takip ederek bilinçli kararlar vermesi önem arz ediyor.