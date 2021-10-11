Vestel Beyaz Eşya'nın SPK başvurusuna onay geldi! KAP'a açıklama yapıldı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin esas sözleşme tadili için SPK'ya yaptığı başvuru onaylandı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ''20.08.2021 ve 01.09.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, şirketimizin 190.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde yüzde 742 oranında bedelsiz olarak artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmıştır.'' denildi.



