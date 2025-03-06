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VİOP endeks kontratı güne yükselişle başladı

06.03.2025 09:43
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 0,7 yükselişle 12.063,00 puandan başladı.

VİOP endeks kontratı güne yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 12.063,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,4 artışla 11.980,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.058,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarının etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

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MERKEZ BANKASI'NIN KARARI NE OLACAK?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 12.350 seviyelerinin direnç, 12.000 ve 11.900 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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