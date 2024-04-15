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VİOP'ta endeks haftaya düşüşle başladı

15.04.2024 10:15
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,7 azalışla 10.674,50 puandan başladı.

VİOP'ta endeks haftaya düşüşle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,7 altında 10.674,50 seviyesinden işlem gördü.

Salı günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 10.752,25 puandan tamamlarken, akşam seansı gerçekleşmedi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirterek, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Orta Doğu'da İsrail-Filistin arasındaki savaş nedeniyle yüksek seyreden gerilim, İran'ın hafta sonu İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırmasıyla had safhaya çıktı.

İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarının sona ermesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e, olası bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade eden analistler, hafta boyunca bölgedeki gelişmelerin yakından takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, endeks kontratında 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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