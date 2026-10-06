VİOP'ta endeks kontratı 15.790,00 puan ile güne yatay başladı

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,49 artışla 15.789,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.780,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 artarak 15.790,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de tahvil faizlerinin yükselişine rağmen yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserlik ve güçlü bilanço beklentilerinin risk iştahını artırmasıyla pozitif seyrediyor.

KRİTİK SEVİYELER VE İZLENECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.900 ve 16.000 puanın direnç, 15.700 ve 15.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır