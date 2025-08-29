FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yatay seyirle 12.566,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 düşüşle 12.570,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 azalışla 12.566,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'nin büyüme verisinin ekonominin güçlü kaldığına işaret etmesi risk iştahını artırırken, ülkede bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

VİOP ta endeks kontratı güne yatay başladı 1

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin, yurt dışında ise ABD'de çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.700 seviyesinin direnç, 12.500 ve 12.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk tercih oluyor! Markette 200 TLİlk tercih oluyor! Markette 200 TL
Brent petrol fiyatı ne kadar? (29 Ağustos 2025)Brent petrol fiyatı ne kadar? (29 Ağustos 2025)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
7.75
9.661.023.209,73
% -9.99
18:10
SASA
4.83
9.344.931.814,02
% -1.23
18:10
THYAO
340
7.060.370.702,00
% 0.37
18:10
EREGL
29.8
5.199.556.479,18
% 0.74
18:10
AKBNK
69.5
4.801.369.253,90
% 0.72
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa viop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam!

Akaryakıt tabelasında bu hafta ikinci zam!

Altında son 5 haftanın zirvesi!

Altında son 5 haftanın zirvesi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.