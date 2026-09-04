VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (4 Eylül 2026)

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,66 azalışla 16.933,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını genişleterek 16.941,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,10 artarak 16.950,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin azalması ve tahvil faizlerindeki hafif gerilemenin etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 17.100 puanın direnç, 16.800 ve 16.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır