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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

07.02.2024 09:40 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 9.670,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 9.670,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 9.670,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 9.663,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 9.666,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmelerine karşın, yoğun bilanço döneminde şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmeye devam etmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksi, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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