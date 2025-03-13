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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

13.03.2025 09:37
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 12.372,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 12.372,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,8 artışla 12.351,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.394,00 puana çıktı.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tutumuna yönelik endişelerle yön arayışına devam ediyor.
Yurt içinde ise gözler bugün yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetine çevrildi.

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TCMB, geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekmişti.
Öte yandan, ABD'deki temasları sırasında Anadolu Ajansının (AA) New York Ofisinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Karahan, son dönemde enflasyonda gerçekleşen gerilemenin baz etkilerinden ziyade sıkı para politikasının da etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığını değerlendirdiklerini söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, TCMB'nin PPK toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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