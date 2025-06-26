FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 10.582,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,4 azalışla 10.564,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 10.583,00 oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 10.582,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de parasal gevşeme sürecine yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özetinin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatında son durumGram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatında son durum
Brent petrol fiyatı...Brent petrol fiyatı...

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul viop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada

Adana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Türkiye'nin en zenginlerinden! Ünlü holdinge polis çağrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türkiye'nin en zenginlerinden! Ünlü holdinge polis çağrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Dev indirim geldi, yeni fiyatlar akaryakıt tabelasında!

Dev indirim geldi, yeni fiyatlar akaryakıt tabelasında!

Kilosu 250 TL! Avrupalı yemeden duramıyor, talep çok, yurt dışına satıyorlar

Kilosu 250 TL! Avrupalı yemeden duramıyor, talep çok, yurt dışına satıyorlar

Fiyatlar kafa karıştırdı! Büyük olan ucuzladı, küçük olan zamlandı

Fiyatlar kafa karıştırdı! Büyük olan ucuzladı, küçük olan zamlandı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.