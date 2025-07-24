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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,45 artışla 12.267,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,25 azalışla 12.212,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,4 artarak 12.257,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,45 artışla 12.267,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu haber akışıyla pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

VİOP ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 1

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen toplantıda, politika faizi yüzde 46'da sabit tutulmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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