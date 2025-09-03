FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,12 yükselişle 12.550,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 4,3 düşüşle 12.535,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.553,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,12 artışla 12.550,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ile dünya genelinde ülke tahvillerindeki satış baskısının derinleşmesinin etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ÜFE, dünya genelinde hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.700 puanın direnç, 12.500 ve 12.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
63
1.450.405.481,30
% -4.62
10:06
YKBNK
30.1
1.070.175.999,32
% -4.69
10:06
THYAO
325
941.772.636,75
% -0.76
10:06
SASA
4.65
724.026.564,04
% 0.65
10:06
GARAN
134
720.838.815,70
% -4.69
10:06
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa viop
