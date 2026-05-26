'Çift maaş' geliyor mu? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Kurban Bayramı'nı pek çok kişi aile ziyaretleri ya da tatilde geçirecekken bazı çalışanlar ise bayram tatilinde çalışmaya devam edecek. Bu nedenle bayramda çalışacakların en çok merak ettiği konulardan olan bayramda çalışanın alacağı ücretle ilgili detayları Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tek tek hesaplayarak açıkladı.

Hande Dağ

Kurban Bayramı öncesi, bayramda çalışacakların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi, bayramda çalışanın ne kadar ücret alacağı olmuştu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, milyonların merak ettiği konuyu tek tek detaylandırarak açıkladı.

Dünya Gazetesi'ndeki yazısında Özgür Erdursun "Özellikle kamuoyunda sık kullanılan 'çift mesai', 'iki kat maaş', 'bayramda yüzde yüz zamlı ücret' gibi ifadeler ise çoğu zaman İş Kanunu’ndaki teknik düzenlemelerle karıştırılıyor. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilerin ücretleri özel şekilde hesaplanıyor. İş Kanunu’nun 47’nci maddesine göre işçi, resmi tatilde çalışmasa bile o günün ücretini tam alıyor. Eğer çalışırsa buna ek olarak ayrıca çalıştığı genel tatil süresi kadar ilave ücrete hak kazanıyor. Bu nedenle uygulamada bayram çalışmaları halk arasında 'çift yevmiye', 'iki kat ücret' ya da 'çift maaş' şeklinde ifade ediliyor" dedi.

2026'da Kurban Bayramı tatilinin 26 Mayıs Salı günü (bugün) saat 13.00'te başladığını vurgulayan Erdursun, arife gününün öğleden sonrasının resmi tatil kapsamına girdiğini, bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gününün tam gün genel tatil olarak uygulandığını anımsattı. Böylece toplam tatil süresinin 4,5 gün olarak hesaplandığını vurgulayan Erdursun, arife günü açısından önemli olan noktanın saat 13.00'ten sonraki çalışma süresi olduğunu belirtti.

İşçinin saat 13.00'ten sonra 15 dakika ya da birkaç saat çalışmasının dahi yarım günlük genel tatil çalışması oluşturduğunu aktaran Erdursun, buna bağlı olarak yarım günlük ilave ücrete hak kazandığını kaydetti. Ayrıca Erdursun, bayramın dört tam gününde yapılan çalışmaların da her gün için ayrıca bir günlük ilave ücret ödendiğini vurguladı.

"BAYRAM ÇALIŞMASI İLE FAZLA MESAİ AYNI ŞEY DEĞİL"

"Bayram çalışmalarıyla ilgili en önemli yanlışlardan biri, fazla mesai ile bayram çalışmasının aynı kavram sanılmasıdır" diyen Erdursun, bunların birbirinden farklı hukuki düzenlemeler olduğunu aktardı. Erdursun "Fazla mesai ödemesi için normal çalışma ücretinin hafta içi yüzde 50, hafta sonu ise yüzde 100 artırımlı ödenmesi gerekir. Ulusal bayram ve resmi tatillerde çalışma yapılması halinde ise işçi, çalışmasa da hak ettiği ücretin yanında ayrıca ilave ücret aldığı için çalışılan süreler bakımından iki kat ücret etkisi ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Dolayısıyla bayram çalışması ile fazla çalışmanın farklı şekilde hesaplandığını belirten Erdursun şunları aktardı:

"Şayet işçi bayram haftasında haftalık 45 saatin üzerinde çalışırsa;

  • Hem genel tatil ücretine,
  • Hem fazla çalışma ücretine ayrıca hak kazanabiliyor"

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN İÇİN BAYRAM HESABI

2026 yılı için net asgari ücretin 28 bin 75 lira düzeyinde olduğunu anımsatan Erdursun buna göre günlük net ücretin yaklaşık 935,83 TL, yarım günlük ücretin de yaklaşık 467,92 TL olduğunu belirtti.

Erdursun devamında şu ifadeleri kullandı:

"Arife günü saat 13.00’ten sonra çalışma yapılması halinde işçi yarım günlük ilave genel tatil ücretine hak kazanıyor. Bayramın dört gününde çalışılması halinde ise her bir gün için ayrıca bir günlük ilave ücret ödeniyor.

Buna göre;

  • Arife günü saat 13.00’ten sonra çalışan işçi: 467,92 TL,
  • Bayramın dört gününde çalışan işçi: 935,83 TL x 4 = 3.743,32 TL, olmak üzere toplam ilave genel tatil ücreti: 467,92 TL + 3.743,32 TL = 4.211,24 TL olarak hesaplanıyor.

Dolayısıyla net asgari ücretle çalışan bir işçinin;

  • Arife günü saat 13.00’ten sonra çalışması,
  • Bayramın dört gününde de normal çalışma süresi kadar çalışması,
  • Ayrıca fazla mesai yapmaması halinde eline geçecek toplam net ücret yaklaşık:

28.075 TL + 4.211 TL = 32.286 TL oluyor"

Erdursun, bu çalışmalar sırasında haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması halinde de fazla çalışma ücretlerinin de ayrıca hesaplanarak bu tutarın üzerine eklendiğini aktardı.

Bayram çalışmalarının önemli bir gelir artışı oluşturduğunu kaydeden Erdursun, burada dikkat edilmesi gereken temel noktayı "Bayram çalışması ile fazla mesai aynı şey değil" sözleriyle açıkladı.

Devamında Erdursun "Bayramda çalışan işçi önce genel tatil nedeniyle ilave ücrete hak kazanıyor. Haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması halinde ise ayrıca fazla çalışma ücreti de doğuyor" derken tüm çalışanların haklarının eksiksiz ödenmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

