Almanya'da ihracat beklentileri son 12 ayın en düşük seviyesine geriledi

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için mayıs ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, nisanda eksi 1,2 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, mayısta eksi 5,5'e indi. Böylece endeks, Nisan 2025'ten beri en düşük seviyesine geriledi.

Mayıs ayı verilerinde en dikkati çekici kırılmalardan biri lokomotif sektör olan otomotivde yaşandı. Son 4 ayı oldukça iyimser geçiren otomotiv sektöründe, mayıs itibarıyla yurt dışı satışlarda düşüş beklentisi hakim oldu. Benzer şekilde metal sanayisinde dış satışların gerileyeceği tahmin ediliyor.

Küresel piyasalarda maliyet baskısı altında kalan enerji yoğun sektörlerin genelinde dış ticaret hacminin daralması beklenirken elektrik mühendisliği sektörü bir önceki aya göre ivme kaybetse de hafif iyimserliğini korudu. Mobilya üreticileri de mayısta ihracat artışı bekleyen nadir sektörler arasında yer aldı.

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yılın ilk çeyreğinde ihracat faaliyetlerinde görülen toparlanmaya rağmen görünüm zorlu kalmaya devam ediyor. Küresel ölçekte jeopolitik belirsizlik hala çok yüksek." ifadelerini kullandı.

İLK ÇEYREKTEKİ BÜYÜME KALICI OLAMADI

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgını sonrası dönemde Çin’den gelen yoğun rekabet ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle ihracata dayalı modelini korumakta zorlanıyor. Orta Doğu merkezli çatışmaların tetiklediği yeni enerji şoku ise uzun süredir beklenen ekonomik toparlanmayı tehdit etmeye devam ediyor.

Ekonomi yılın ilk çeyreğinde mal ve hizmet ihracatını bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 artırmıştı. Kimya, ilaç ve metal sektörlerinin öncülüğündeki bu hamleyle ülke gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) ilk üç ayda yüzde 0,3 büyüme kaydetmişti.

Ancak mayıs ayı verileri bu ivmenin kalıcı olmadığını gösterdi. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), içinde bulunulan ikinci çeyrekte büyümenin yavaşlayacağını öngörüyor.

Banka, nisan-haziran döneminde ekonominin durgunluğa girebileceğine işaret ederek, Orta Doğu’daki çatışmaların Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin ikinci çeyrekte daha geniş alanda ve daha belirgin şekilde hissedileceğini vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından ekonomistler büyüme tahminlerini düşürmeye başladı. Avrupa Komisyonu, yüksek enerji maliyetlerini gerekçe gösterip Almanya’nın 2026 yılı büyüme tahminini yarı yarıya düşürerek yüzde 0,6’ya çekti. Alman hükümeti ise ekonominin bu yıl yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

Alman ekonomisi, geçen yıl yüzde 0,2’lik sınırlı büyümeyle üst üste üçüncü yılı da büyüme kaydedemeden kapatmaktan kıl payı kurtulmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır