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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat haftaya yüzde 0,7 yükselişle 12.289,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,64 azalışla 12.202,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.206,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 12.289,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından risk algısının azalmasıyla özellikle endeks vadeli kontratlarda yükselişler görülürken, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerden gelecek detaylar öncesinde Asya borsalarında temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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