WhatsApp ve Telegram'dan hisse önerisi yapanlara hapis cezası... Yatırım tavsiyesi yapanlara ceza! Sosyal medyadan hisse önermenin cezası!

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Yatırımcılar, tüm birikimlerini hatta yeri geldiğinde borçlanarak pay senedi piyasasında girdiklerinde maalesef pazardan meyve-sebze seçerken gösterdikleri hassasiyeti göstermiyorlar." diyerek borsaya hiçbir şey bilmeden giren vatandaşlara dikkat çekmişti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) vatandaşların kredi çekerek borsaya girmelerini ve yanlış yönlendirilerek paralarının kaybetmelerini önlemek amacıyla, WhatsApp ve Telegram gruplarını incelemeye aldı. Hisse senedi önerisi yapan WhatsApp ve Telegram gruplarına sızan SPK çalışanları, buradan hisse yönlendirmesi yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Hisse senedi önerisi yapmak suç mu? Sosyal medyadan hisse senedi önermenin cezası nedir? İşte SPK'nın WhatsApp ve Telegram gruplarından hisse senedi önerisi yapan kişiler için yaptığı açıklama... 2021'de hangi hisseye yatırım yapılır... Uzman Borsa Stratejisti'nden dikkat çeken öneri! 2021'de borsada hangi sektör kazanacak? SOSYAL MEDYADAN HİSSE SENEDİ ÖNERMEK SUÇ MU, CEZASI NE KADAR? Twitter, WhatsApp ve Telegram gruplarında birçok kişi borsa uzmanı olduğunu söyleyerek, hisse senedi isimlerinde gruplar açarak vatandaşları yönlendirmeye çalışıyor. SPK çalışanları bu kişilerin gruplarına sızarak, yönlendirme yapan kişilerin bilgilerine ulaşarak suç duyurusunda bulunuyor. Bu gruplarda hisse önerisi yapan kişiler yazdıkları her cümlenin sonuna " yatırım tavsiyesi değildir / ytd" ekleyerek, söz konusu suçu işlememeye çalışıyor. Son zamanlarda koronavirüs döneminde borsada hareketlenmeler olmuş, Borsa İstanbul'a binlerce yeni yatırımcı gelmişti. Yeni yatırımcılar borsayı araştırırken, sosyal medyadan yatırım tavsiyesi yapmanın cezası nedir sorularına da cevap aramaya başladı. Borsa üzerine teknik analiz yapan Telegram ve WhatsApp gruplarına giren küçük yatırımcılar, piyasa dolandırıcılığı yapan kişiler tarafından manipüle ediliyor. Bu duruma karşı önlem alan SPK çalışanları, yatırım tavsiyesi yapan Telegram grupları, sosyal medya sayfaları ve WhatsApp gruplarına yöneldi. Burada manipülatörleri bulmaya çalışan SPK çalışanlarını fark eden piyasa dolandırıcıları, Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, şifreli Youtube şarkıları seçerek gruplara gönderiyor ve yine yatırım tavsiyesi yapmaya devam ediyor. Peki WhatsApp ve Telegram gruplarından yatırım tavsiyesi yapanlara nasıl bir ceza uygulanıyor?

WHATSAPP VE TELEGRAM'DAN YATIRIM TAVSİYESİ YAPMANIN SUÇU! Başta WhatsApp ve Telegram grupları olmak üzere diğer sosyal medya kanallarından yatırım tavsiyesi yapanlar için SPK şu kararı almıştı; "Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Kurulumuzca yapılan incelemelerde; Sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı,

Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıkları,

Böylelikle, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede; Paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği,