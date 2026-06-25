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YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) 26 Haziran Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK), 26 Haziran Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 25 Haziran Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 40,50 TL kapanış, %-5,20 değişim ve 9,57 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) 26 Haziran Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -4,63%
AKSEN -2,11%
ALARK -0,49%
AEFES 0,39%
ARCLK -0,69%
ASELS 1,63%
ASTOR 0,25%
BTCIM -2,12%
BIMAS 0,40%
BRSAN -5,10%
CANTE -0,71%
CIMSA -0,57%
CCOLA 2,86%
DSTKF 2,70%
DOAS -0,86%
EKGYO -0,29%
ENKAI 0,45%
EREGL 0,95%
FROTO -0,12%
GARAN -1,99%
GUBRF 2,19%
HEKTS -6,03%
ISCTR -3,44%
KRDMD -2,96%
KCHOL 0,98%
KUYAS -3,13%
MAVI -0,56%
MIATK -4,21%
MGROS -0,50%
OYAKC -0,58%
PASEU 2,16%
PGSUS 2,09%
PETKM -0,72%
SAHOL -2,81%
SASA -1,18%
SISE -1,91%
HALKB -0,92%
TSKB -3,05%
TAVHL -0,79%
TOASO -1,61%
TRMET -0,64%
TUPRS 1,11%
TRALT -2,32%
THYAO 1,15%
TTKOM -0,82%
TCELL 0,09%
TURSG -0,63%
ULKER -1,64%
VAKBN -2,95%
YKBNK -5,20%
Hande Dağ

YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) hissesi 25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde güne 43,46 TL’den başladı. Seans içinde 43,66 TL seviyesine yükseldi, en düşük 40,12 TL görüldü ve günü 40,50 TL’den kapattı.
YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) hissesi için 25 Haziran Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-5,20 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 9,57 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 229,43 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 40,50 TL, 42,72 TL, 42,88 TL, 43,84 TL, 43,38 TL oldu. Bu dönemde fiyat 40,50 TL – 43,84 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) hissesinin 25 Haziran Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 38,05 TL, 52 günlük ortalama 37,52 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 39,00 TL ve 38,00 TL destek, 42,00 TL ve 44,00 TL direnç noktalarıdır.

YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) 26 Haziran Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

YAPI VE KREDİ BANKASI (YKBNK) 26 Haziran Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
328.5
17.578.239.445,25
% 1.15
18:10
KTLEV
170.4
16.076.697.747,20
% -4.43
18:10
ASELS
373.5
11.517.804.184,50
% 1.63
18:10
YKBNK
40.5
9.566.477.141,12
% -5.2
18:10
AKBNK
77.2
9.167.328.423,70
% -4.63
18:10
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