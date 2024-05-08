Yatırımcılar dikkat! Sermaye artırımı, halka arzlar, yatırım projeleri... İşte günün önemli şirket haberleri (8 Mayıs 2024 Çarşamba)

Bugün iş dünyasında birçok heyecan verici gelişme yaşanıyor. Şirketler stratejik ortaklıklar kurarak güçlerini birleştiriyor, büyüme hedeflerine ulaşmak için adımlar atıyor ve geleceğe yönelik yatırım projelerine odaklanıyor. Sermaye artırımları, yeni iş anlaşmaları ve yapılan değişiklikler de iş dünyasının dinamizmini yansıtıyor. Şirketlerin kararlılığı ve inovasyona dayalı stratejileri, günümüzde en çok konuşulan konular arasında. Bu gelişmeler piyasaları etkileyerek iş dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli konuları yansıtıyor. İşte günün dikkat çeken şirket haberlerinden bazıları...

ALTNY – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 8 – 9 – 10 Mayıs’ta toplanacak.

KOCMT – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 9 – 10 Mayıs’ta toplanacak.

ALARK – Şirket bağlı ortaklığı Alarko Tarım’ın Nata Tarım’ın tamamını 20,3 milyon dolara devraldığı açıklandı.

ALVES – Şirketin Gold Bayisi ile 105 milyon TL tutarında sipariş sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

ALVES – Şirketin yurtiçinde yerleşik 4 firma ile toplamda 107,5 milyon TL tutarında Halogene Free kablo ürün gamını içeren sipariş sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

ARASE – Şirketin bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende Satış tarafından Nisan ayı için 3 ayrı şirkete toplamda 525.350 MWh, 986,1 milyon TL tutarında yeni enerji satışı yapıldığı açıklandı.

AVGYO – Şirket portföyünde yer alan Metrocity’deki bağımsız bölümün MTRYO’ya aylık kira bedelinin 52.820TL olacak şekilde kiraya verildiği açıklandı.

BJKAS – Nuri Budakoğlu tarafından 975.975 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CEOEM – Baran Cidal tarafından 160.623 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CEOEM – Timuçin Ersöz tarafından 167.993 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

DERIM KSTUR – VBTS kapsamında şirket paylarına 7 Haziran’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

FORMT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KONTR – Şirketin FAS Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Kurumu ile Laawamer Lot 1 ve Chemaia Lot 2 işleri için toplamda 18,3 milyon euroluk sözleşme imzaladığı açıklandı.

KOTON – Şirket payları 10 Mayıs’ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

KUYAS – Şirketin Mersin’de bulunan sahalarında maden arama faaliyetleriyle alakalı olarak Prof. Dr. Ahmet Hakan Benzer ve Doç. Dr. Hakan Dündar ile sözleşme imzalandığı açıklandı.

KUYAS – Şirketin Mersin’de bulunan sahalarında ekiplerin sahada karot çalışmalarına başladığı açıklandı.

KONTR – Şirket iştiraki Pomega ve Varta iştiraki olan Varta Storage GmbH’nın bir iş birliği kurmak üzere Mutabakat Anlaşması imzaladığı açıklandı.

KONTR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

LILAK – Şirket payları 9 Mayıs’ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

MAGEN – Şirketin kurduğu Margun Climatech B.V. unvanlı şirketin Romanya'da şirket kurmasına karar verildiği açıklandı.

MIATK – Şirket tarafından sürdürülebilirlik kapsamında Karbon Sertifikasyonu, Gönüllü Karbon Piyasası, Karbon Nötralizasyonu, Karbon Emisyon Envanter Raporu Hazırlanması, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Danışmanlığı alanlarında çalışmaları yürütmesi için Yönetim Kurulu Başkanı’nın yetkilendirilmesine karar verildiği açıklandı.

MIATK – Şirketin Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen Tam Otomatik İlaç Etiketleme Cihazı Ar-Ge projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi Hakem Heyeti tarafından onaylandığı ve proje bütçesinin 7,6 milyon TL olduğu açıklandı.

OSMEN VERTU – VBTS kapsamında şirket paylarına 7 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

QNBFB – Yurt dışında 189 gün vadeli 18,7 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBFB – Yurt dışında 92 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBFB – Yurt dışında 191 gün vadeli 25 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBFL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 575 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PSDTC – Şirketin ISO 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001- Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarının yenilendiği açıklandı.

SEGYO – Şeker Kule binasındaki ofis katlarının konut/rezidansa dönüştürülmesi kapsamında belediyeye yapılan ruhsat başvurusunun olumlu karşılandığı ve gerekli yapı ruhsatı belgesi izninin alındığının yüklenici tarafından şirkete bildirildiği açıklandı.

SDTTR – Halka arz izahnamesinde yer alan FAVÖK taahhüdünün gerçekleştiği açıklandı.

TEKTU – Şirket Zigana Otel hakkında basında yer alan haberlerin yanıltıcı ve gerçek dışı bilgiler içerdiğini açıkladı.

TNZTP – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm ile Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.

TTKOM – Şirketin 5 yıl vadeli yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçları kapsamında yetkilendirilmiş olan bankaların organize edeceği yatırımcı toplantılarının 7 Mayıs’tan başlayarak düzenleneceği açıklandı.

TTKOM – Grubun borç vade profilinin uzatılması amacıyla şirketin 2019 yılında yurt dışında ihraç ettiği 2025 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki tahvilin kısmen geri alımı için teklif yapılmasına karar verdiği açıklandı.

TTKOM – S&P tarafından şirketin uzun vadeli ihraççı kredi notunun Pozitif görünümle B den B+’ya yükseltildiği açıklandı.

VRGYO – Şirketin Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak arsa satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine katılım sağlamasına karar verildiği açıklandı.

YEOTK – Şirket tarafından GES kurulumu ve proje geliştirmesi konusunda faaliyet gosteren Seiso Enerji Sistemleri Mühendislik'e 4,2 milyon TL tutarla %49 oranında ortak olunması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

AKYHO – Zeki Şentürk tarafından 8,17 TL fiyattan 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,23’e yükseldi.

CEMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.260.000 adet pay 3,21 – 3,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

CRDFA – Bank of America Corporation tarafından 8,22 – 9,04 TL fiyat aralığından 4.975.339 adet alış ve 6.422.211 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,83’e geriledi.

IHEVA – Bank of America Corporation tarafından 2,71 – 2,86 TL fiyat aralığından 21.037.373 adet alış ve 16.542.055 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,04’e yükseldi.

INVES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 14.400 adet pay 315,00 – 323,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.351 adet pay 27,40 – 27,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEGAP – Bank of America Corporation tarafından 7,95 – 9,18 TL fiyat aralığından 103.468.585 adet alış ve 96.349.434 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,90’a yükseldi.

METUR – BCC Yatırım Danışmanlık tarafından 16,48 TL fiyattan 651.575 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %23,14’e geriledi.

MPARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 242,00 – 250,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

OSMEN – Osman Utku Bozdoğan tarafından 341,75 TL fiyattan 5.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,01’e geriledi.

TKFEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 51,75 – 51,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

ULUFA – PineBridge Eurasia tarafından 12,78 TL fiyattan 12.986.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,75’e geriledi.

UZERB – Investat Holding tarafından 1.000,00 – 1.111,00 TL fiyat aralığından 24.301 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %75,20’ye geriledi.

VERTU – Geri alınan 486.665 adet pay 62,75 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 13,5 milyon TL kar elde edildi.

SERMAYE ARTIRIM

DAPGM – Şirket sermayesinin 413,6 milyon TL’den %540,7 oranında bedelsiz olarak 2,2 milyar TL artışla 2,6 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

HUNER – Şirket sermayesi yarın 580 milyon TL’den %72,4 oranında bedelli olarak 420 milyon TL nakden artışla 1 milyar TL’ye

yükseltilecek.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.









