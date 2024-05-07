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Yatırımcıların radarındalar: İşte borsadaki yükselişteki ve düşüşteki hisseler

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.05.2024 16:12
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Zirvesini 10 bin puanın üzerine taşıyan Borsa İstanbul'daki hisseler yatırımcıların odağında. Hangi hisseler düşüşte, hangilerinde ibre yukarı yönlü? İşte detaylar...

Yatırımcıların radarındalar: İşte borsadaki yükselişteki ve düşüşteki hisseler

Haftanın ilk işlem günü geride kalırken Borsa İstanbul bugün güne yükselişle başladı. Peş peşe rekorlara imza atan ve zirvesini 10 bin puanın üzerine taşıyan Borsa İstanbul yatırımcıları da ilgisi yoğun. Yatırımcılar hangi hisseleri takip ediyor. İşte borsanın gündemi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Bim Mağazalar (#BIMAS): Son bir yılın zirvesinde. Yıllık bazda %172 yükseldi. Biotrend Çevre Ve Enerji (BIOEN): Son bir ayda %18,01 yükseldi. Bir ayın zirvesinde. Migros (#MGROS): Bir ayda yüzde 13,05 yükseldi. Bir ayın zirvesinde bulunuyor.

DÜŞÜŞTEKİ HİSSELER

Alarko Holding (#ALARK): Son bir aylık dibinin yüzde 3 üzerinde. Aylık %6,44 geriledi. Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Yılbaşından bu yana %30 düştü. Dört aylık dibinin %12 üzerinde.


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Borsa İstanbul hisse zirve
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