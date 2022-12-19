FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Yatırımcısını en çok o sevindirdi! Yılbaşından bu yana yüzde 190...

Yatırımcısını en çok o sevindirdi! Yılbaşından bu yana yüzde 190...

19.12.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul, rekorlarla geçirdiği 2022'de yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. BIST 100 endeksi yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 190 getiri sağlayarak 5.382 puanla rekor seviyeye çıkarken, dolar bazlı bakıldığında da yüzde 100'ün üzerinde kazançla tarihi bir performans sergiledi. Ekonomistler, yüksek enflasyon ve getiri arayışı sebebiyle borsada hikayelerin devam edeceğini dile getirdi.

Yatırımcısını en çok o sevindirdi! Yılbaşından bu yana yüzde 190...

Küresel pay piyasalarından sene başından bu yana oldukça pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin dolar bazlı getirisi yılbaşından bu yana yüzde 100'ü geçti.

Geçen seneyi 139 puandan tamamlayan dolar bazlı BIST 100 endeksi, yıl içinde en düşük 130 puanı görmesinin ardından ivme kazanan yükselişi ile bugün 288 puana kadar çıktı. Dolar bazlı BIST 100 endeksi, böylece Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Endeksin dolar bazlı tarihi zirvesi ise 510 puan seviyesinde bulunuyor.

Borsanın yılbaşından bu yana performansı sektör bazlı incelendiğinde en çok yüzde 540 ile ulaştırma sektörü kazandırırken, onu yüzde 380 ile elektrik ve yüzde 260 ile madencilik takip etti. Sektör endeksleri arasında bu sene kaybettiren bulunmazken, en az getiriyi ise yüzde 70 ile metal ana sanayi sağladı.

Analistler, borsada yukarı yönlü eğilimin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, olası yükselişlerde sektör ve hisse bazlı rotasyonların öne çıkabileceğine işaret etti.

"MALİ ENDEKS DOLAR BAZLI GETİRİDE GERİDE KALDI"

Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın, BIST 100 endeksindeki ralliye bankaların katılımıyla yükselişin hızlandığını kaydetti.

Bankacılık hisselerinin yıl başından bu yana sanayi hisselerinden daha iyi performans sergilediğine dikkati çeken Aydın, buna karşın eylülden bu yana banka hisselerinde bir baskının olduğunu hatırlattı.

Aydın, dolar bazında performanslar incelendiğinde sanayi endeksinin tarihi zirvede olmasına karşın bankalar başta olmak üzere mali endeksin çok yükselmediğini kaydederek, "Bu açıdan düşündüğünüzde içinde bulunduğumuz alternatifsizlik rallisinde sektörler arası bu tip ayrışmalar görmeye devam edeceğiz. Yılı bitirirken son çeyrek bilançolarının da fiyatlanabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu açıdan bankacılık, sigortacılık, holding ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörlerini tercih ettiklerini belirten Aydın, "BIST 100 endeksinde yılı 5.500 puan etrafında bitirmeyi bekleriz, dolar bazında ise 300-320 puan bandı hedef olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, gelecek yıl özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için perakende sektörünün potansiyel barındırdığını aktararak, aşağı yönlü hareketlerde 5.200 seviyesinin destek olarak takip edilebileceğini belirtti.

BORSADA YÜKSELİŞ BU KOŞULLARLA DEVAM EDEBİLİR

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan da yüksek enflasyon ve getiri arayışı sebebiyle borsada hikayelerin devam edeceğini dile getirdi.

Piyasaların getiri arayışı motivasyonuyla hareket ettiğini ifade eden Erkan, "Mevcut ekonomik kurallarda risksiz getiri olan faiz düşük kalıp döviz de hareket etmediği sürece bu durum devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, bankaların sanayi şirketlerine göre ucuz kaldığına da değinerek, çarpan bazlı ucuz görülen veya dolar bazlı zirvesinde olmayan şirketlerin hisselerinin diğer şirketlere kıyasla daha iyi performans sergileyebileceğini bildirdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük yükseliş beklentisi! Uzman isim açıkladıBüyük yükseliş beklentisi! Uzman isim açıkladı
Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...
Bankadan kredi çekenler dikkat! Bankadan kredi çekenler dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Endeks borsa bist

En Çok Okunan Haberler

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

Akaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem motorin

Akaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem motorin

Zam gelecek diye kuyruk oldular… Sadece günler kaldı

Zam gelecek diye kuyruk oldular… Sadece günler kaldı

Kulağına fısıldadı mikrofondan hepsi duyuldu! Müge Anlı uyardı

Kulağına fısıldadı mikrofondan hepsi duyuldu! Müge Anlı uyardı

e-Devlet'ten yapılabiliyor! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor, kaçıran destek alamayacak

e-Devlet'ten yapılabiliyor! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor, kaçıran destek alamayacak

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu: Yüzde 75 oranında destek!

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu: Yüzde 75 oranında destek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.