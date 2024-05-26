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Yatırımcısını sevindirdi: Borsada yıllık yüzde 315 kazandıran hisse belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.05.2024 13:23
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Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı olan Borsa İstanbul'a yatırımcı ilgisi de sürüyor. Yatırımcılar yükselişteki ve düşüşteki hisseleri takip ediyor. Borsada yatırımcısına yıllık yüzde 315 kazandıran hisse belli oldu.

Yatırımcısını sevindirdi: Borsada yıllık yüzde 315 kazandıran hisse belli oldu

Borsa İstanbul, bu hafta yatay seyir hakim olmasına karşı haftanın en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı. Yatırımcıların merakla takip ettiği yükselişteki hisseler hangisi? İşte detaylar...

Ekonomim'de yer alan habere göre, Global Yat. Holding (#GLYHO) hisseleri 8 gündür sürekli yükseliyor. Bir yılda yüzde 102 yükseldi. Otokar (#OTKAR): 8 gündür yükselmeye devam ediyor. Otokar hisseleri son bir ayda yüzde 27,05 yükseldi. Bir yılda yüzde 315 yükseldi.

İşte yükselişteki diğer hisseler:

Good-Year (#GOODY): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %22,72 ve bir yılda %48 yükseldi.

Arzum Ev Aletleri (#ARZUM): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %32,28 ve bir yılda %248 yükseldi.

Menderes Tekstil (#MNDRS): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %21,16 ve bir yılda %158 arttı.


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Borsa İstanbul hisse
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