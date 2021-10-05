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Yerli yazılım şirketi Etiya, Kanada’dan stratejik yatırım aldı

05.10.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin lider kurumsal yazılım şirketi olan ve kendi geliştirdiği yapay zeka destekli, müşteri deneyimini esas alan, ödüllü ürün portfolyosuyla yine yapay zeka destekli dijital dönüşüm uygulamaları sunan Türk yazılım şirketi Etiya, Kanadalı Quebecor Media Inc.’den önemli bir yatırım aldı.

Yerli yazılım şirketi Etiya, Kanada’dan stratejik yatırım aldı

Türkiye’nin en büyük kurumsal yazılım şirketi olan Etiya, Kanadalı Quebecor Media Inc.’den stratejik bir yatırım aldı. Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Bu önemli anlaşmanın sadece Etiya için değil, Türk yazılım sektörü açısından da çok büyük anlamı var. Bu yatırım, sadece startup’lar değil, Etiya gibi Türkiye’nin kurumsal yazılım şirketlerinin de yatırım alması açısından oldukça önemli… Quebecor
Media’dan aldığımız yatırım, bir yandan global marka olma yolculuğumuzu hızlandıracak, diğer yandan da uluslararası rekabette gücümüze güç katacak” diye konuştu.

Etiya, Kanada’nın en büyük gruplarından olan telekom, medya, spor ve eğlence devi Quebecor’dan aldığı bu önemli yatırımla birlikte ‘yazılım sektörünün küresel oyuncusu’ olma hedefine bir adım daha yaklaşmış durumda… Hizmet İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre kendi alanında yazılım ihracat şampiyonu olarak faaliyet gösteren Etiya, bugün ABD’den Yeni Zelanda’ya, Bolivya’dan Körfez’e dek uzanan çok geniş bir coğrafyada şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik ediyor. Şirket, gelirlerin yüzde 50’den fazlasını yurtdışına yaptığı yazılım ihracatından sağlıyor.

"GLOBAL PAZARDAKİ YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ"

Daha en başından bu yana global şirket olma vizyonu hareket ettiklerini söyleyen Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Herkesin hem fikir olduğu konu şu; Pandeminin finansal ve sosyal etkileri, iş önceliklerinde ve hedeflemelerde köklü bir değişikliğe neden oldu. Geleceğe giden yol, tartışmasız bir şekilde teknolojiyi, yazılımı ve dijital dönüşümü bir tercih olmaktan çıkarmış durumda. Bu artık dijital
dünyada var olmak isteyen tüm şirketler için bir zorunluluk… KPMG’nin küresel boyutta ve farklı sektörlerden 2 bin yöneticiyle yaptığı “Enterprise Reboot” araştırmasına göre, yöneticilerin yaklaşık yüzde 60'ı COVID-19'un dijital dönüşüm girişimlerini hızlandırmak için bir ivme yarattığı konusunda hemfikir. Özetle teknoloji, yaptığımız her işin hammaddesi… Biz de bu topraklarda doğup büyümüş bir şirket olarak global yazılım pazarındaki yerimizi sağlamlaştırıyoruz” diye konuştu.

"TEMEL AMACIMIZ GLOBAL BÜYÜMEMİZİ İVMELENDİRMEK"

Özellikle son yıllarda, Türkiye’nin yazdığı bütün başarı hikayelerinin ‘teknoloji’ ekseninde geliştiğine dikkat çeken Aslan Doğan, “Yıllardır üzerinde durduğum bir konu var. Türkiye’nin kalkınmasının yolu 3T’den (tarım, turizm, teknoloji) geçiyor. Teknoloji, uluslararası arenaya en hızlı marka çıkarabileceğimiz, en hızlı katma değer üretebileceğimiz yegâne alan… Dijitalleşme bizi daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmiş durumda. Bu açıdan bir yandan müşterilerimize “kabul edilmiş standartların ötesinde hizmet” sunarken diğer yandan da küresel pazardaki büyümeyi ivmelendirmeyi temel amaç olarak görüyoruz.” dedi.

"UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORUZ"

Aslan Doğan şöyle devam etti;

“Uzun zamandır yeni nesil teknolojilere yatırım yapıyor ve şirketlere
deneyimi esas alan yapay zeka destekli dijital dönüşüm uygulamaları sağlıyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla gelirlerimizin yüzde 50’den çoğunu yazılım ihracatından elde eden, müşterilerine ‘kabul edilmiş standartların ötesinde hizmet’ sunan bir şirket olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar yerli yazılımın dünyaya açılmasında öncü rol üstlenen Etiya olarak, Türkiye yazılım sektörünü global
pazarlarda ‘markalaştırma’ hedefiyle hareket ettik. Bu anlamda, almış olduğumuz bu önemli yatırımın sadece Etiya için değil, Türk yazılım sektörü açısından da anlamı büyük. Bu anlaşma, sadece startup’lar değil, Etiya gibi Türkiye’nin kurumsal yazılım şirketlerinin de yatırım alması açısından oldukça önemli.”

"BU YATIRIM ULUSLARARASI REKABETTE BİZE GÜÇ KATACAK"

Aslan Doğan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Önümüzdeki döneme ilişkin ciddi hedeflerimiz var. ‘5 yıllık stratejik planı’mız içinde; kendi alanında en iyi müşteri deneyimini sunan bir SaaS şirketine dönüşme hedefimiz bulunuyor. Kanadalı Quebecor Media’dan aldığımız bu yeni yatırım, global bir marka olma yolculuğumuzu hızlandırırken, uluslararası rekabette güç ve yeni bakış açıları kazanmamızı
sağlayacak.”

Bu önemli yatırımla ilgili konuşan Quebecor Media Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Karl Péladeau ise şunları söyledi;

“Uzmanlığına ve vizyonuna inandığımız, başarısını uzun süredir takip ettiğimiz
Etiya'ya yatırım yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yatırımla Etiya'nın dijital çağın artan talepleri ışığında hızla büyüyen kurumsal yazılım sektöründe etkileyici büyüme ve inovasyon liderliğini sürdüreceğine inancımız tamdır.

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Kanada
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