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Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısını sevindirdi! Dünya endekslerini geride bıraktı

01.04.2024 15:09
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mart ayını yüzde 0,56 azalışla 9.142,40 puandan tamamlamasına karşın yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,39 değer kazanarak küresel pay piyasalarını geride bıraktı.Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i, mart ayını 300 baz puanın hemen üzerinde tamamladı.

Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısını sevindirdi! Dünya endekslerini geride bıraktı

Yılın birinci çeyreğinde, dünya genelinde önemli merkez bankalarının ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına yönelik belirsizliğin hakim olmasına rağmen söz konusu bankaların yılın geri kalanında politika faizlerini düşürmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin yoğunlaşmasıyla dünya endekslerinde zirveler yenilendi.

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FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI

Küresel pay piyasalarında, özellikle yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin beklentileri aşan 4. çeyrek finansal sonuçlarının ardından risk iştahı artarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ilk çeyrekte güvercin tonlu sözle yönlendirmelerde bulunması da söz konusu seyri destekleyen etkenlerden biri oldu.

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BIST 100 ENDEKSİNDEN DALGALI MART PERFORMANSI

BIST 100 endeksi, dalgalı mart performansına karşın ilk çeyrekte hala dünya endekslerinin önünde
Yılın ilk çeyreğinde teknoloji şirketleri öncülüğünde New York Borsası'nda başlayan ralli Avrupa ve Japonya pay piyasalarına taşınırken, endekslerin tarihi yüksek seviyeleri de yenilendi.

Yılbaşından bu yana ABD'de New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 9,11, S&P 500 endeksi yüzde 10,16 ve Dow Jones yüzde 5,62 değer kazanırken, Avrupa tarafında Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 10,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8,78, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 14,49 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,84 artış kaydetti.

Bu dönemde, Asya'da tarafında da Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 20,63, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,95, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,23 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,44 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,97 değer kaybetti.

BIST 100 ENDEKSİ DÜNYA ENDEKSLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Aynı dönemde, BIST 100 endeksi yüzde 22,39 yükselerek önemli dünya endekslerini geride bırakırken, dolar bazlı yüzde 11,39 artış kaydetti.

Yıl başından bu yana tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 67,54 ile bilişim oldu. Ana endekslere bakıldığında ise yüzde 45,31 artışla teknoloji endeksi dikkati çekti.

Bu süreçte, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89'u yükselirken, 11'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Yılın ilk çeyreğinde en fazla yükseliş kaydeden hisseler arasında yüzde 89,34'le Mia Teknoloji, yüzde 80,47'yle Vestel ve yüzde 71,78 ile Bera Holding ilk üç sırada yer aldı. Qua Granite yüzde 29,62, Hektaş yüzde 16,17 ve Kayseri Şeker Fabrikası yüzde 11,83 gerileyerek yatırımcısını üzen hisseler oldu.

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MARTTA BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 9,21 ARTIŞ KAYDETTİ

Yurt içinde, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla martta artan belirsizliğin risk iştahını törpülediği ve küresel pay piyasalarından negatif ayrıştığı görüldü, bankacılık endeksi yüzde 9,21 değer kazandı.

BIST 100 endeksi söz konusu dönemde dalgalı bir seyir izleyerek yüzde 0,56 azalışla ayı 9.142,40 puandan tamamladı. Endeks, aynı dönemde dolar bazlı incelendiğinde yüzde 4,08 değer kaybederek 282,34 puan oldu.

Bu dönemde, küresel pay piyasaları arasında Avrupa borsalarının performansı dikkati çekerken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 6,67 artışla birinci sırada yer aldı. Bölgede onu yüzde 4,61 ile Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 4,23 ile İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,51 değer kazancıyla takip etti.

ABD tarafında da New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 1,79, S&P 500 endeksi yüzde 3,10 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,08 artış kaydederken, Asya'da Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,95, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,07, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,86, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,59 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,18 yükseldi.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN ÇOK KAYBETTİREN SPOR OLDU

Borsa İstanbul'da yılın üçüncü ayında, bankacılık, yüzde 9,21 artışla en fazla kazandıran sektör olurken, holding endeksi yüzde 0,19 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren ise yüzde 18,22 ile spor oldu.

Martta, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken, 65'i değer kaybetti. Bu dönemde en çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Aynı dönemde, en fazla yükseliş kaydeden hisseler arasında Akbank yüzde 20,65, Konya Çimento yüzde 19,91 ve Doğuş Otomotiv yüzde 19,89 değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. En fazla gerileyen hisseler arasında ise Kocaer Çelik yüzde 24,71, Astor Enerji yüzde 20,83 ve Kaleseramik yüzde 18,19 ile yer aldı.

TÜRKİYE'NİN 5 YILLIK CDS'İ, MART AYINI 300 BAZ PUANIN HEMEN ÜZERİNDE TAMAMLADI

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) martta dalgalı bir seyir izlediği görülürken, aylık kapanışını önceki ayın hemen üzerinde 310 baz puandan gerçekleştirdi.

Öte yandan, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından risk iştahını ölçmek için oluşturulan Risk Eğilim Endeksi (REKS) verilerine göre, 29 Mart itibarıyla yabancı yatırımcıların risk iştahı 63,5 ve yerli yatırımcıların risk iştahı 61,9 seviyesinde bulunurken, tüm yatırımcıların risk iştahı 55,4 oldu.

REKS'in 50 seviyesinin üzerinde olması risk iştahının fazla olduğuna işaret ediyor, bu seviyenin altı risk iştahının düşük seyrettiği şeklinde yorumlanıyor.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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