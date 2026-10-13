Seyir halinde arka aksı kopmuştu! Chery binlerce aracı geri çağırdı

Malezya'da bir aracın arka aksının koparak otomobilden ayrılmasına dair görüntüler ülkede kısa sürede gündem olmuştu. Aracın Chery Omoda 5 marka olduğu görülmüştü. Öte yandan bu olayın ilk olay olmadığı Malezya'da 2024'te de yine Omoda 5 marka bir aracın aynı durumu yaşadığı öğrenilmişti. 2024'te olayın ardından aynı marka 600 araç geri çağrılmıştı.

GERİ ÇAĞIRMA KAMPANYASI

Son olarak Chery, Malezya'da arka aksın yerinden çıkması sorunu sebebiyle yaklaşık 9 bin adet Omoda 5 crossover modelini geri çağırdı.

Chery, gerekli kontrolleri yapmak ve gerekirse etkilenen parçaları değiştirmek amacıyla, etkilenen OMODA 5 modelleri (C ve H versiyonları) için bir geri çağırma kampanyası başlatacağını duyurdu.

Müşterilere kapsamlı bir araç kontrolü yapılacağı ve gerekli görülen işlemlerin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Geri çağırmanın 8878 aracı kapsadığı belirtiliyor.