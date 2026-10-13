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Seyir halinde arka aksı kopmuştu! Chery binlerce aracı geri çağırdı

Malezya'da trafikte akılalmaz bir olay meydana gelmiş, bir aracın arka aksı kopmuştu. Görüntüler ülke çapında gündem olmuştu. Chery'nin yaklaşık 9 bin adet Omoda 5 crossover modelini geri çağırdığı öğrenildi.

Seyir halinde arka aksı kopmuştu! Chery binlerce aracı geri çağırdı
Hande Dağ

Malezya'da bir aracın arka aksının koparak otomobilden ayrılmasına dair görüntüler ülkede kısa sürede gündem olmuştu. Aracın Chery Omoda 5 marka olduğu görülmüştü. Öte yandan bu olayın ilk olay olmadığı Malezya'da 2024'te de yine Omoda 5 marka bir aracın aynı durumu yaşadığı öğrenilmişti. 2024'te olayın ardından aynı marka 600 araç geri çağrılmıştı.

Seyir halinde arka aksı kopmuştu! Chery binlerce aracı geri çağırdı 1

GERİ ÇAĞIRMA KAMPANYASI

Son olarak Chery, Malezya'da arka aksın yerinden çıkması sorunu sebebiyle yaklaşık 9 bin adet Omoda 5 crossover modelini geri çağırdı.

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Chery, gerekli kontrolleri yapmak ve gerekirse etkilenen parçaları değiştirmek amacıyla, etkilenen OMODA 5 modelleri (C ve H versiyonları) için bir geri çağırma kampanyası başlatacağını duyurdu.

Müşterilere kapsamlı bir araç kontrolü yapılacağı ve gerekli görülen işlemlerin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Geri çağırmanın 8878 aracı kapsadığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Chery
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