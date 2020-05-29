Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

Analistler, Trump'ın açıklamasının, Çin Ulusal Halk Kongresinin (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etmesinin ardından geldiğine dikkati çekerek, konuyla ilgili haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Dün gün içinde pozitif bir seyir izleyen New York borsası, Trump'ın, Çin ile ilgili "mutlu olmadığını" belirterek, bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini söylemesinin ardından düşüşe geçti.

ABD'de dün açıklanan ilk çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisi yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde bir daralmaya işaret ederken, konut satışları ve işsizlik başvuruları verilerindeki negatif görünüm de devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar, ABD-Çin geriliminin artabileceği endişelerine neden olurken, açıklanan makroekonomik veriler de yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Avrupa tarafında, Trump'ın açıklamaları öncesi kapanan pay piyasalarında yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,06, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Avro/dolar paritesindeki yükseliş eğiliminin sürmesi de dikkati çekti. Parite, dün yüzde 0,6 değer kazanmasının ardından bugün de yüzde 0,2'lik kazançla 1,11'in üzerine yerleşti.

Bugün Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ekonomik kurtarma paketi ile ilgili bir basın toplantısı düzenleneceğini anımsatan analistler, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısının da gündemde olduğunu söyledi.

ABD ile Çin arasındaki gelişmeler risk algısını artırsa da bugün Asya borsalarında sakin bir seyir izleniyor. Trump'ın yapacağı açıklamalar öncesinde endeksler genellikle yatay seyrederken, altının ons fiyatı yükseliş eğilimini korudu. Ons altın şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1.722 dolardan işlem görürken, dolar/yen paritesi de yüzde 0,4 gerileyerek 107,2'ye indi.