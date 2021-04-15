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Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

15.04.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar karışık görünümünü sürdürürken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmeler, aşılama çalışmaları, çip krizi, açıklanmaya başlayan ilk çeyrek finansal sonuçlar ve ekonomik aktivitedeki ayrışmalarla ülke ve sektör bazında farklılaşmalar görülüyor.

KÜRESEL PİYASALAR FED AÇIKLAMASIYLA KARIŞIK SEYREDİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün katıldığı bir etkinlikte, faiz artırımından önce tahvil alımlarının azaltılacağının sinyalini verdi. Powell, "Geçen aralık ayından bu yana hedeflerimize yönelik önemli ilerlemeler kaydettiğimizde varlık alımlarını azaltacağımız zamana ulaşacağız. Bu, büyük olasılıkla faiz oranlarını yükseltmeyi düşündüğümüz zamandan çok önce olur." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in dün akşam yayımlanan "Bej Kitap" raporu ise ülkede ekonomik faaliyetin şubat sonundan nisan başına kadar olan süreçte ılımlı şekilde hızlandığına ve tüketici harcamalarının güçlendiğine işaret etti.

Öte yandan ABD'de dün açıklanmaya başlayan ilk çeyrek finansal sonuçların etkisiyle New York borsasında banka hisseleri yükselirken, özellikle teknoloji hisselerinde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

DEV BANKALARDAN KAR AÇIKLAMASI

Dün açıklanan sonuçlara göre JPMorgan Chase'in 2021'in ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 399 artarak 14,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde Goldman Sachs'ın net karı yüzde 464 artışla 6,84 milyar dolara, Wells Fargo'nun net karı da yüzde 626 artarak 4,7 milyar dolara çıktı. Bu sonuçlarla dün Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 2'yi aşkın değer kazanırken, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

ABD'de halka açılan ilk kripto para işlem platformu olan Coinbase'in hisseleri, dün New York borsasında "COIN" koduyla işlem görmeye başladı. Hisse başına referans fiyatı 250 dolar olarak belirlenen Coinbase'in hisseleri, açılışın ardından 420 doların üzerini görse de bu seviyeden gelen satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek günü 328 dolardan tamamladı.

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Nasdaq'ta doğrudan listeleme yoluyla halka açılmayı seçen Coinbase, böylece mevcut hissedarlarına ve yatırımcılarına sahip oldukları hisse senetlerini satma fırsatı sunmuş oldu.

Bu gelişmelerle, dün Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,99 düşüş kaydetti.

Avrupa borsalarında, veri gündeminin zayıf olmasının da etkisiyle yatırımcıların Kovid-19 aşı çalışmaları ve şirket bilançolarına odaklandığı dünkü işlemlerde karışık bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek, yüzde 0,3 artışla 1,1981'e çıktı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki karışık seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın devam etmesi durumunda Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilebileceği yönündeki açıklamalar sonrası Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izliyor.

YURT İÇİ PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA

Yurt içinde, dün özellikle banka hisselerinde tepki alımlarının güçlenmesi ile yükselişi ivme kazanan BIST 100 endeksi, yüzde 2,24 değer kazanarak günü 1.409,19 puandan tamamladı. Bankacılık endeksinin yükselişi ise yüzde 3,57 oldu. Dün dolar endeksindeki düşüş eğiliminin etkisiyle yüzde 0,5 değer kaybederek 8,0794'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,0850 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının, yurt dışında ise ABD'nin sanayi üretimi ve perakende satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor. 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre, ekonomistlerden sadece 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.

Piyasalarda bugün (15 Nisan) takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı konut satış istatistikleri

10.00 Türkiye, şubat ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve baka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mart ayı perakende satışlar

15.30 ABD, nisan ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

16.15 ABD, mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fed
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