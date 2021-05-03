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Yurt içi piyasalar, nisan ayı enflasyon verisine odaklandı

03.05.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükselen emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon beklentileri, küresel piyasalarda endişeye neden olurken, bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Yurt içi piyasalar, nisan ayı enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalarda gündemi, yükseliş eğilimi geçen hafta da devam eden emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon endişeleri belirledi. Enflasyon beklentilerine paralel artan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyri tüm piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, açıklanan makreokonomik veriler de genel olarak ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdi.

KÜRESEL PİYASALAR TAHVİL FAİZLERİNİ İZLİYOR

Bu hafta, yoğun veri gündeminin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek. Emtia fiyatları ve tahvil faizlerinin seyri, pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan verilere göre, kişisel gelirler, ekonomik destek paketi kapsamında sağlanan nakit yardımlarının etkisiyle martta yüzde 21,1 ile rekor seviyede artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları da martta aylık yüzde 4,2 artarak Haziran 2020'den bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Ekonomideki canlanmanın hızlı bir şekilde devam ettiğini gösteren verilere karşın New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi, yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise artan enflasyon endişeleri ile yüzde 1,63 seviyesinde dengelendi.

Avrupa pay piyasalarında da İngiltere hariç düşüşler kaydedildi. Cuma günü açıklanan verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle Avro Bölgesi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralarak çift dipli resesyona girildiğine işaret etti. İlk çeyrek GSYH verilerine göre, Avrupa ekonomisinin dinamosu olarak görülen Almanya yüzde 1,7, İtalya yüzde 0,4, İspanya yüzde 0,5 ve Portekiz yüzde 3,3 daraldı. Fransa ise ilk çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü.

Verilerin ardından cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi pozitif ayrışarak yüzde 0,12 yükseldi.

Asya piyasalarında gündemin odağında, Hindistan'da Kovid-19 salgınındaki sağlık krizi ve siyasi gelişmeler yer alıyor. Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 400 bin seviyesinde seyrederken, hastanelerdeki yoğunluk ve tıbbi malzemelerde yaşanan sıkıntıların siyasi sonuçlarının da olacağı tahmin ediliyor.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Kovid-19 hastaları için hayati öneme sahip tıbbi malzemenin tedarik edilememesinden sorumlu hükümet yetkililerinin cezalandırılabileceğine hükmetti. Öte yandan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi Bharatiya Janata (BJP), yaklaşık 1 aydır süren eyalet meclisi seçimlerinde sadece bir eyaleti kazanabildi.

Bugün Çin ve Japonya'da piyasalar resmi tatil dolayısıyla işleme açılmazken, kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

YURT İÇİ PİYASALARIN GÖZÜ ENFLASYON AÇIKLAMASINDA

Yurt içinde, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Enflasyon Raporu'nda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesinin ardından bugün nisan ayı enflasyon verileri takip edilecek. Öte yandan, bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı da yatırımcıların odağında yer alıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,26 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise dünya borsalarından pozitif ayrıştı. Endeks, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,92 değer kazanarak haftayı 1.397,82 puandan tamamladı.

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Dolar/TL ise geçen haftayı yüzde 1,1 azalışla 8,2883'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2880 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayında TÜFE'nin yüzde 1,79 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI

10.00 Türkiye, nisan ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, nisan ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi PMI

16.45 ABD, nisan ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, nisan ayı ISM imalat sanayi PMI

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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