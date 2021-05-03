Yurt içi piyasalar, nisan ayı enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalarda gündemi, yükseliş eğilimi geçen hafta da devam eden emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon endişeleri belirledi. Enflasyon beklentilerine paralel artan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyri tüm piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, açıklanan makreokonomik veriler de genel olarak ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdi.

KÜRESEL PİYASALAR TAHVİL FAİZLERİNİ İZLİYOR

Bu hafta, yoğun veri gündeminin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek. Emtia fiyatları ve tahvil faizlerinin seyri, pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan verilere göre, kişisel gelirler, ekonomik destek paketi kapsamında sağlanan nakit yardımlarının etkisiyle martta yüzde 21,1 ile rekor seviyede artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları da martta aylık yüzde 4,2 artarak Haziran 2020'den bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Ekonomideki canlanmanın hızlı bir şekilde devam ettiğini gösteren verilere karşın New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi, yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.