Yurt içi piyasalar, sanayi üretimi verisine odaklandı

ABD'de dün açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin, yıllık yüzde 5 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etmesinin ardından piyasalarda artışın geçici olduğu ve para politikalarının destekleyici kalmaya devam edeceği iyimserliğinin sürdüğü görülüyor. Beklentileri aşan ABD enflasyonunda alt kalemlerin, artışın geçici olduğu yönündeki söylemleri desteklemesi ve dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın parasal ve mali desteklerin devam etmesi yönündeki vurgusu pay piyasalarında satışları sınırladı. Analistler, enflasyondaki yükselişin pay piyasalarına etkisi sınırlı olsa da ABD'nin 10 yıllık tahvillerine ilginin artarak devam etmesinin dikkati çektiğini bildirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatırımcıların artan talepleriyle yüzde 1,4290'a kadar geriledi ve böylece 3 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. New York borsasında ise alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,06, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün gündemin odağında ECB'nin toplantısı ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları vardı. ECB, dünkü toplantısında beklentiler doğrultusunda faiz oranları ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Lagarde, enflasyonun yılın ikinci yarısında daha da artmasını beklediklerini ancak geçici faktörlerin ortadan kalkması ile düşüşün başlayacağını belirterek, ekonomik aktivitenin hızlanmasını beklediklerini kaydetti. Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) büyüklüğü ve hızı ile ilgili tartışmak için erken olduğunu dile getiren Lagarde, mali ve para politikalarında destekleyici duruşun devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bu gelişmelerle Avrupa borsaları karışık bir seyir izledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 yükseldi. Avrupa borsalarındaki karışık görünüm, Asya pay piyasaları ile haftanın son işlem gününe de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseliş kaydederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.