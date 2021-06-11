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Yurt içi piyasalar, sanayi üretimi verisine odaklandı

11.06.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar veri gündeminin zayıflaması ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı ikili görüşmelerden gelecek haber akışına odaklanırken, yurt içinde sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Yurt içi piyasalar, sanayi üretimi verisine odaklandı

ABD'de dün açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin, yıllık yüzde 5 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etmesinin ardından piyasalarda artışın geçici olduğu ve para politikalarının destekleyici kalmaya devam edeceği iyimserliğinin sürdüğü görülüyor.

Beklentileri aşan ABD enflasyonunda alt kalemlerin, artışın geçici olduğu yönündeki söylemleri desteklemesi ve dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın parasal ve mali desteklerin devam etmesi yönündeki vurgusu pay piyasalarında satışları sınırladı.

Analistler, enflasyondaki yükselişin pay piyasalarına etkisi sınırlı olsa da ABD'nin 10 yıllık tahvillerine ilginin artarak devam etmesinin dikkati çektiğini bildirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatırımcıların artan talepleriyle yüzde 1,4290'a kadar geriledi ve böylece 3 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

New York borsasında ise alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,06, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün gündemin odağında ECB'nin toplantısı ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları vardı. ECB, dünkü toplantısında beklentiler doğrultusunda faiz oranları ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi.

Lagarde, enflasyonun yılın ikinci yarısında daha da artmasını beklediklerini ancak geçici faktörlerin ortadan kalkması ile düşüşün başlayacağını belirterek, ekonomik aktivitenin hızlanmasını beklediklerini kaydetti. Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) büyüklüğü ve hızı ile ilgili tartışmak için erken olduğunu dile getiren Lagarde, mali ve para politikalarında destekleyici duruşun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Bu gelişmelerle Avrupa borsaları karışık bir seyir izledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 yükseldi.

Avrupa borsalarındaki karışık görünüm, Asya pay piyasaları ile haftanın son işlem gününe de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseliş kaydederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardında yüzde 0,5 artışla günü 1.898 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise, bugün Asya piyasalarında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.900 dolar seviyesini test ediyor.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün pozitif seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,52 değer kazanarak günü 1.456,68 puandan tamamladı. Düşüş eğilimi hızlanan ve yüzde 1,9 azalışla 8,4269'a gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4320 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Bugünün veri takviminde, yurt içinde sanayi üretimi endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 artmasını bekliyor. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi martta yıllık yüzde 16,6 ve aylık yüzde 0,7 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 19,9 yükselmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı sanayi üretimi ve perakende satış endeksi

14.30 Türkiye, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi haziran ayı tüketici güven endeksi

Kaynak: AA

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