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Zorlu Enerji kalibrasyon merkezinin kapasitesini attırdı

29.04.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorlu Enerji, Gaziantep'teki kalibrasyon merkezinin kapasitesini iki katına çıkardı.

Zorlu Enerji kalibrasyon merkezinin kapasitesini attırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğal gaz sayaçları ve transmitter ölçüm ekipmanlarının ulusal ve uluslararası standartlarda kalibrasyonunu sağlayan "Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan belgesini alarak kapasite artırımını iki katına çıkardı.

YENİ ÜNİTE VE CİHAZLAR EKLENDİ

Bu kapsamda, kalibrasyon merkezine muayene, tamir ve ayar laboratuvarında doğal gaz sayaçları ile basınç ve sıcaklık transmitter ve ultrasonikmetre gibi ölçüm ekipmanlarındaki sensörlerin doğruluk muayene ve ayar işlemlerini yüksek hassasiyetli ekipmanlarla yapılmasını sağlayacak yeni ünite ve cihazlar eklendi.

2018'de yıllık 100 bin adet sayaca hizmet verebilecek bir tesis kapasitesiyle Gaziantep'te faaliyetlerine başlayan ve 2021'de tam kapasite ile çalışmaya devam eden merkez, kalibrasyonu yapılan doğal gaz sayaç kullanıcılarının geri bildirimleri göz önünde bulundurularak sertifikasyon işlemleri dahil tüm kalibrasyon iş adımları dijital ortamda yürütülecek ve kayıt altına alınacak şekilde tasarladı.

Ayrıca merkez, tüm marka, model sayaç ve transmitter taleplerinin yanı sıra arızalı, bakım onarım gerektiren veya hukuki süreç barındıran tüm ölçümsel, kalibrasyon taleplerini tarafsız ve bağımsız kuruluş olarak gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

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