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  4. Son Dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı!

Son Dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı!

29.04.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II Bilgilendirme Toplantısı'nda enflasyon ve faiz açıklaması yaptı. Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7,5'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Enflasyon Raporu 2021-II'in tanıtım toplantısında açıklama yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu; "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

İmalat sanayinin genelinde olumlu bir seyir izlenmektedir. Önümüzdeki dönemde salgının gidişatı ve aşılamaya bağlı olarak iktisadi faaliyette her iki yönde riskler bulunmaktadır.

İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. İşsizlik oranının yüksek seyrini koruduğu görülmektedir.

Sanayi firmalarının yatırım iştahı olumlu sinyaller vermektedir. Güçlü iç talep ve artan emtia fiyatları ithalat faturasını olumsuz etkilemektedir.

Mevcut eğilimler yılın ilk çeyreğinde yataylaşan yıllık cari dengenin ikinci çeyrekten itibaren iyileşmeye başlayacağına işaret etmektedir.

Vaka sayılarının azaldığı bir görünümün turizm faaliyetleri ve dış dengeyi destekleyeceğini öngörüyoruz.

Tedarik sorunları bazı sektörlerde hammadde ve ekipman yetersizliğine yol açarak, üretim ve ihracatı etkilemektedir.

Yılın ikinci yarısında arz kısıtlarının da zamanla giderileceğini tahmin ediyoruz. Öngörülenin üzerinde bir performans sergilediğimiz ihracatta gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz.

2020 yılının 3.çeyreğinden başlayarak kredi büyümesi önemli ölçüde yavaşlamış, ocak sonundan itibaren yeniden artış eğilimine girmiştir, son dönemde ılımlı bir seyir göstermektedir.

Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüş önceliğiyle kararlılıkla sürdürülmesi, oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.

Geçtiğimiz 3 aylık dönemde MB fonlaması API ve swap işlemleri kanalıyla yapılmış, gecelik faizler MB politika faizi etrafında oluşmuştur.

Küresel finansal piyasalarda veri duyarlılığının ve buna bağlı oynaklıkların devam edeceği, dolayısıyla para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı bir döneme girdiğimizi değerlendiriyoruz.

Enflasyon görünümü üzerinde etkili olan talep ve maliyet yönlü unsurlar para politikasında ilave sıkılaştırma gerektirmektedir.

Mart ayında yapılan ilave sıkılaştırmanın kredi ve iç talep üzerindeki sınırlayıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği, enflasyon üzerindeki talep yönlü baskıların hafiflemeye başlayacağını öngörmekteyiz.

İlk çeyrekte yıllık enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkileri kısmen hafiflerken, ithalat fiyatlarında belirgin artışlar enflasyonun yüksek seyrinde önemli bir rol oynamıştır.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır. Salgının belli hizmet sektörlerinde istihdamı sınırlayıcı etkisine karşılık, sanayi firmalarının yatırım iştahı olumlu sinyaller veriyor. Enflasyonun 2021 yıl sonunda %12,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (Önceki %9,4)

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Enflasyon Amerikan Doları Şahap Kavcıoğlu TCMB
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Okuyucu Yorumları 39 yorum
Ülkeyi ne hale getirdiğinizi bilmeyen kalmadı. Ama hala size inanmak isteyen bir güruh var. Onlarında gözünü hadiseler (ekonomi) yavaş yavaş açıyor.
döviz kuru olmuş 8-10 TL hangi istikrardan iyileşmeden büyümeden bahsediyorsunuz ? 2018 yılında 80.000 TL olan sıfır araba şuan 250.000 TL olmuş ! yalancıyı taşlamıyorlar ya yersek atın yemleri
olur olursa bu kadar yalan olur yemiyor artık bu millet

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