Son Dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı!

Vaka sayılarının azaldığı bir görünümün turizm faaliyetleri ve dış dengeyi destekleyeceğini öngörüyoruz.

İmalat sanayinin genelinde olumlu bir seyir izlenmektedir. Önümüzdeki dönemde salgının gidişatı ve aşılamaya bağlı olarak iktisadi faaliyette her iki yönde riskler bulunmaktadır.

Tedarik sorunları bazı sektörlerde hammadde ve ekipman yetersizliğine yol açarak, üretim ve ihracatı etkilemektedir.

Yılın ikinci yarısında arz kısıtlarının da zamanla giderileceğini tahmin ediyoruz. Öngörülenin üzerinde bir performans sergilediğimiz ihracatta gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz.

2020 yılının 3.çeyreğinden başlayarak kredi büyümesi önemli ölçüde yavaşlamış, ocak sonundan itibaren yeniden artış eğilimine girmiştir, son dönemde ılımlı bir seyir göstermektedir.

Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüş önceliğiyle kararlılıkla sürdürülmesi, oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.

Geçtiğimiz 3 aylık dönemde MB fonlaması API ve swap işlemleri kanalıyla yapılmış, gecelik faizler MB politika faizi etrafında oluşmuştur.

Küresel finansal piyasalarda veri duyarlılığının ve buna bağlı oynaklıkların devam edeceği, dolayısıyla para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı bir döneme girdiğimizi değerlendiriyoruz.

Enflasyon görünümü üzerinde etkili olan talep ve maliyet yönlü unsurlar para politikasında ilave sıkılaştırma gerektirmektedir.