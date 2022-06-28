Death Cross nedir? Death Cross (Ölüm kesişimi) nasıl yorumlanır?

Death cross, teknik analizlere dayalı bir sistemdir. Ölüm Kesişimi; boğa piyasası üzerinden ayı piyasasına geçişini anlatan grafiklerdir. Death cross yaygın olarak 50 ile 200 günlük hareketli ortalamaları ele alır. Aynı zamanda hisse senedi ve hisse senedi endekslerinde yer alan kısa vadeli momentum yavaşlamasını işaret eder.

Death cross nedir?

Death cross; kripto, emtia, hisse senedi ve Forex gibi piyasalarda kullanılır. Kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalama altına düştüğünde oluşan grafik verilerine death cross ismi verilir. Türkçede “Ölümcül kesişim” ve “ölüm kesişimi” şeklinde isimlendirilir.

Death Cross, hareketli ortalamalarla ölçülür. Death Cross tanımının idrak edilmesi için önce hareketli ortalama (MA) tabirini bilmek gerekir. Hareketli ortalama; belirli zaman dilimlerinde bazı varlıkların ortalama fiyatlarının ölçülmesinde kullanılır. Hareketli ortalama; fiyat tablolarında yer alan eğridir. Death Cross’ta 50 günlük hareketli ortalamaların hesaplanması kısa vadelidir. 200 günlük hareketli ortalamalarsa uzun vadeli olarak hesaplanır.

Death Cross nasıl yorumlanır?

Death Cross hakkında yorum yapmak için Forex, kripto, hisse senedi gibi piyasaların hareketli ortalamalarına bakılır. Piyasalarda kısa vadeli hareketli ortalamalar uzun vadeli olanlarla karşılaştırılır.

Piyasaların ele alındığı grafikte kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın altına inerse, Death Cross olduğuna dair yorum yapılır. Peki, Death Cross olunca ne olur? Death Cross grafiğiyle aşağıdaki üç aşama meydana gelir:

Kısa vadeli hareketli ortalamalar uzun vadeli hareketli ortalama altına geçer ve düşüş trendi oluşur.

Yükseliş trendiyle birlikte kısa vadeli hareketli ortalamalar, uzun vadeli hareketli ortalama üzerine çıkar.

Trend değişmeye başlar. Kısa vadeli hareketli ortalamalar, uzun vadeli hareketli ortalama altına düşerek farklı boyut kazanır.

Death Cross ne kadar sürer?

Death Cross, yatırım hedefi ve stratejisine göre ortaya çıkar. Death Cross genel olarak 50 ile 100 günlük hareketli ortalamaların grafikleri kesiştiğinde oluşur. Yalnız Death Cross, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların dışında farklı zaman dilimlerinde de oluşur.

Kısa vadeli hareketli ortalamaların uzun vadeli ortalamaları kestiği herhangi zaman diliminde Death Cross oluşur. Bu grafik; ekonomik gerilemelerden önce ayı piyasasına işaret eder. Ekonomik gerileme öncesindeki ayı piyasası, güvenilir fiyat göstergesi olarak piyasalarda gösterilir.



