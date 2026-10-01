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01 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 49,03 TL'den başlamışken, gün içinde %0,04'lük bir artışla 49,04 TL’ye ulaştı. Son bir haftada dolarda %0,43'lük bir yükseliş kaydedildi.

01 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada bugün alış 49,03 TL, satış 49,04 TL seviyesinden işlem görmekte. Dolar kuru, gün içerisinde %0,04 oranında bir yükseliş kaydetti. Böylece 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.030 TL olurken, 5.000 dolar ise 245.150 TL olarak hesaplanmakta. Dolar, 7 gün önce 48,83 TL seviyesindeyken, bugün 49,04 TL’ye yükselerek, bir doların TL bazındaki değişimi 0,21 TL olarak gerçekleşti. Son bir haftada Dolar/TL'de %0,43 oranında bir artış görülmekte.

Dolar/TL'nin 7 günlük seyrine baktığımızda, 2026-09-23 tarihinden itibaren kaydedilen değerler şu şekildedir:

  • 2026-09-23: 48,83 TL
  • 2026-09-24: 48,87 TL
  • 2026-09-25: 48,93 TL
  • 2026-09-28: 48,97 TL
  • 2026-09-29: 48,99 TL
  • 2026-09-30: 49,01 TL
  • 2026-10-01: 49,04 TL

Bu süreçte Dolar/TL'nin ilk ve son değeri arasındaki fark 0,21 TL olurken, toplam değişim 210,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Güncel Dolar Kuru

01 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,03 TL 49,04 TL %0,04


Güncel Döviz Kurları

01 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,60 TL 55,64 TL %0,10
İngiliz Sterlini 65,07 TL 65,11 TL %-0,05
İsviçre Frangı 58,60 TL 58,64 TL %-0,04
Kanada Doları 34,41 TL 34,42 TL %-0,06
Avustralya Doları 34,06 TL 34,08 TL %0,06
Çin Yuanı 7,30 TL 7,30 TL %-0,04
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,47
İsveç Kronu 4,89 TL 4,90 TL %-0,03


Öne Çıkan Pariteler

01 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1319 %-0,09
GBP/USD 1,3246 %-0,14
USD/JPY 158,38 %0,62
USD/CHF 0,8364 %0,08


Son bir haftadaki Dolar/TL değişimini özetleyen grafik, gün içerisindeki dalgalanmanın yanı sıra genel trendin ne yönde ilerlediğini gösteriyor.

01 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL için mevcut destek seviyesi 48,90 TL, direnç seviyesi ise 49,11 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, piyasanın hangi yönü tercih ettiğini anlamamız açısından önem taşıyor. Dolar/TL’nin mevcut değeri bu seviyelere yakın bir konumda bulunuyor. Bu yüzden, yatırımcıların dikkat etmesi gereken gelişmeler arasında yer almakta.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,03 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.030 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,04 oranında değişim kaydetmiştir.

01 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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