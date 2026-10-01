01 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada bugün alış 49,03 TL, satış 49,04 TL seviyesinden işlem görmekte. Dolar kuru, gün içerisinde %0,04 oranında bir yükseliş kaydetti. Böylece 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.030 TL olurken, 5.000 dolar ise 245.150 TL olarak hesaplanmakta. Dolar, 7 gün önce 48,83 TL seviyesindeyken, bugün 49,04 TL’ye yükselerek, bir doların TL bazındaki değişimi 0,21 TL olarak gerçekleşti. Son bir haftada Dolar/TL'de %0,43 oranında bir artış görülmekte.

Dolar/TL'nin 7 günlük seyrine baktığımızda, 2026-09-23 tarihinden itibaren kaydedilen değerler şu şekildedir:

2026-09-23: 48,83 TL

2026-09-24: 48,87 TL

2026-09-25: 48,93 TL

2026-09-28: 48,97 TL

2026-09-29: 48,99 TL

2026-09-30: 49,01 TL

2026-10-01: 49,04 TL

Bu süreçte Dolar/TL'nin ilk ve son değeri arasındaki fark 0,21 TL olurken, toplam değişim 210,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Güncel Dolar Kuru

01 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,03 TL 49,04 TL %0,04





Güncel Döviz Kurları

01 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,60 TL 55,64 TL %0,10 İngiliz Sterlini 65,07 TL 65,11 TL %-0,05 İsviçre Frangı 58,60 TL 58,64 TL %-0,04 Kanada Doları 34,41 TL 34,42 TL %-0,06 Avustralya Doları 34,06 TL 34,08 TL %0,06 Çin Yuanı 7,30 TL 7,30 TL %-0,04 Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,47 İsveç Kronu 4,89 TL 4,90 TL %-0,03





Öne Çıkan Pariteler

01 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1319 %-0,09 GBP/USD 1,3246 %-0,14 USD/JPY 158,38 %0,62 USD/CHF 0,8364 %0,08





Son bir haftadaki Dolar/TL değişimini özetleyen grafik, gün içerisindeki dalgalanmanın yanı sıra genel trendin ne yönde ilerlediğini gösteriyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL için mevcut destek seviyesi 48,90 TL, direnç seviyesi ise 49,11 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, piyasanın hangi yönü tercih ettiğini anlamamız açısından önem taşıyor. Dolar/TL’nin mevcut değeri bu seviyelere yakın bir konumda bulunuyor. Bu yüzden, yatırımcıların dikkat etmesi gereken gelişmeler arasında yer almakta.

Sıkça Sorulan Sorular