01 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada bugün alış 49,03 TL, satış 49,04 TL seviyesinden işlem görmekte. Dolar kuru, gün içerisinde %0,04 oranında bir yükseliş kaydetti. Böylece 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.030 TL olurken, 5.000 dolar ise 245.150 TL olarak hesaplanmakta. Dolar, 7 gün önce 48,83 TL seviyesindeyken, bugün 49,04 TL’ye yükselerek, bir doların TL bazındaki değişimi 0,21 TL olarak gerçekleşti. Son bir haftada Dolar/TL'de %0,43 oranında bir artış görülmekte.
Dolar/TL'nin 7 günlük seyrine baktığımızda, 2026-09-23 tarihinden itibaren kaydedilen değerler şu şekildedir:
Bu süreçte Dolar/TL'nin ilk ve son değeri arasındaki fark 0,21 TL olurken, toplam değişim 210,00 TL olarak hesaplanmaktadır.
01 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,03 TL
|49,04 TL
|%0,04
01 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,60 TL
|55,64 TL
|%0,10
|İngiliz Sterlini
|65,07 TL
|65,11 TL
|%-0,05
|İsviçre Frangı
|58,60 TL
|58,64 TL
|%-0,04
|Kanada Doları
|34,41 TL
|34,42 TL
|%-0,06
|Avustralya Doları
|34,06 TL
|34,08 TL
|%0,06
|Çin Yuanı
|7,30 TL
|7,30 TL
|%-0,04
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%0,47
|İsveç Kronu
|4,89 TL
|4,90 TL
|%-0,03
01 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1319
|%-0,09
|GBP/USD
|1,3246
|%-0,14
|USD/JPY
|158,38
|%0,62
|USD/CHF
|0,8364
|%0,08
Son bir haftadaki Dolar/TL değişimini özetleyen grafik, gün içerisindeki dalgalanmanın yanı sıra genel trendin ne yönde ilerlediğini gösteriyor.
Dolar/TL için mevcut destek seviyesi 48,90 TL, direnç seviyesi ise 49,11 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, piyasanın hangi yönü tercih ettiğini anlamamız açısından önem taşıyor. Dolar/TL’nin mevcut değeri bu seviyelere yakın bir konumda bulunuyor. Bu yüzden, yatırımcıların dikkat etmesi gereken gelişmeler arasında yer almakta.
Serbest piyasadaki güncel 49,03 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.030 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,04 oranında değişim kaydetmiştir.
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