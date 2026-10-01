YHT Gar’dan havalimanına kesintisiz ulaşım! 36 kilometrelik hat geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da YHT Gar ile Esenboğa Havalimanı’nı birbirine bağlayacak 36 kilometrelik raylı sistem hattına ilişkin hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla güzergah boyunca 12 istasyon hizmet verecek.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı’nın yapımına yönelik hazırlıkların hızla devam ettiğini belirtti. 36 kilometre uzunluğundaki hattın 12 istasyonla hizmet sunacağını kaydeden Uraloğlu, projenin üç kesiminde de yer teslimlerinin tamamlandığını bildirdi.

HATTA 12 İSTASYON YER ALACAK

Bakan Uraloğlu, projede mobilizasyon ve şantiye kurulum çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Hattın saatte 120 kilometre tasarım hızına sahip olacağını belirten Uraloğlu, güzergahın üç ayrı kesimden oluşacağını açıkladı.

Buna göre 8,5 kilometrelik YHT Gar-Siteler kesiminde 4 istasyon, 12 kilometrelik Siteler-Pursaklar kesiminde 4 istasyon ve 15,5 kilometrelik Pursaklar-Esenboğa kesiminde 4 istasyon bulunacak.

PURSAKLAR-ESENBOĞA KESİMİNE EK TESİSLER

Proje kapsamında yalnızca raylı sistem hattının değil, çeşitli destek tesislerinin de yapılması planlanıyor. Uraloğlu, Pursaklar-Esenboğa kesimi kapsamında depo, atölye ve park alanının da inşa edileceğini belirtti.

Böylece toplam 36 kilometrelik YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı, 12 istasyonla hizmet verecek şekilde hayata geçirilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır