01 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,57 TL, satış fiyatı ise 55,66 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL kuru, önceki güne göre %0,10 oranında bir artış göstermiştir. Son verilerle, 1.000 euro alımında TL karşılığı 55.570 TL, 5.000 euro ise 277.850 TL olmaktadır.
Geçtiğimiz hafta boyunca Euro/TL'nin 7 gün önceki değeri 55,63 TL iken, bugün 55,66 TL’ye yükselmiştir. Bu süreçte bir euronun TL bazındaki değişimi 0,03 TL, yüzde değişimi ise %0,05 olarak kaydedilmiştir. 1.000 euronun TL karşılığı ise son bir haftada 30,00 TL artış göstermiştir.
Son veriler Euro/TL'nin 7 günlük hareketini 55,63 TL (23 Eylül) ile 55,66 TL (bugün arasında) göstermektedir. Euro/TL destek seviyesi 55,56 TL, direnç seviyesi ise 55,76 TL olarak belirlenmiştir.
Küresel piyasalarda EUR/USD paritesi 1,1318 seviyesine gerilerken, %0,10'luk günlük bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Bu durum, Euro/TL üzerindeki etkilerini dolaylı yoldan kapsamaktadır.
01 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,57 TL
|55,66 TL
|%0,10
01 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,02 TL
|49,05 TL
|%0,04
|İngiliz Sterlini
|65,05 TL
|65,12 TL
|%-0,06
|İsviçre Frangı
|58,59 TL
|58,64 TL
|%-0,05
|Kanada Doları
|34,40 TL
|34,43 TL
|%-0,06
|Avustralya Doları
|34,05 TL
|34,09 TL
|%0,06
|Çin Yuanı
|7,30 TL
|7,31 TL
|%-0,04
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%0,45
|İsveç Kronu
|4,89 TL
|4,90 TL
|%-0,03
01 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1318
|%-0,10
|GBP/USD
|1,3245
|%-0,14
|USD/JPY
|158,38
|%0,62
|USD/CHF
|0,8365
|%0,10
Son 7 günlük Euro/TL kur değişimini gösteren grafik aşağıda yer alıyor.
Mevcut Euro/TL seviyesi, desteğin hemen üzerinde 55,66 TL'de işlem görmektedir. 55,56 TL seviyesi takip edilen destek direnci ile yakın konumda yer alıyor. Direnç seviyesi olan 55,76 TL kritik bir nokta; bu nedenle bu seviyelerden gelen davranışlar önemli olabilir. EUR/USD'daki sınırlı geri çekilme durumu, Euro/TL üzerinde baskı yaratabilir.
Serbest piyasa 55,57 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.570 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1318 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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