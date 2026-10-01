01 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,57 TL, satış fiyatı ise 55,66 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL kuru, önceki güne göre %0,10 oranında bir artış göstermiştir. Son verilerle, 1.000 euro alımında TL karşılığı 55.570 TL, 5.000 euro ise 277.850 TL olmaktadır.

Geçtiğimiz hafta boyunca Euro/TL'nin 7 gün önceki değeri 55,63 TL iken, bugün 55,66 TL’ye yükselmiştir. Bu süreçte bir euronun TL bazındaki değişimi 0,03 TL, yüzde değişimi ise %0,05 olarak kaydedilmiştir. 1.000 euronun TL karşılığı ise son bir haftada 30,00 TL artış göstermiştir.

Son veriler Euro/TL'nin 7 günlük hareketini 55,63 TL (23 Eylül) ile 55,66 TL (bugün arasında) göstermektedir. Euro/TL destek seviyesi 55,56 TL, direnç seviyesi ise 55,76 TL olarak belirlenmiştir.

Küresel piyasalarda EUR/USD paritesi 1,1318 seviyesine gerilerken, %0,10'luk günlük bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Bu durum, Euro/TL üzerindeki etkilerini dolaylı yoldan kapsamaktadır.

Güncel Euro Kuru

01 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,57 TL 55,66 TL %0,10





Güncel Döviz Kurları

01 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,02 TL 49,05 TL %0,04 İngiliz Sterlini 65,05 TL 65,12 TL %-0,06 İsviçre Frangı 58,59 TL 58,64 TL %-0,05 Kanada Doları 34,40 TL 34,43 TL %-0,06 Avustralya Doları 34,05 TL 34,09 TL %0,06 Çin Yuanı 7,30 TL 7,31 TL %-0,04 Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,45 İsveç Kronu 4,89 TL 4,90 TL %-0,03





Öne Çıkan Pariteler

01 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1318 %-0,10 GBP/USD 1,3245 %-0,14 USD/JPY 158,38 %0,62 USD/CHF 0,8365 %0,10





Son 7 günlük Euro/TL kur değişimini gösteren grafik aşağıda yer alıyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, desteğin hemen üzerinde 55,66 TL'de işlem görmektedir. 55,56 TL seviyesi takip edilen destek direnci ile yakın konumda yer alıyor. Direnç seviyesi olan 55,76 TL kritik bir nokta; bu nedenle bu seviyelerden gelen davranışlar önemli olabilir. EUR/USD'daki sınırlı geri çekilme durumu, Euro/TL üzerinde baskı yaratabilir.

Sıkça Sorulan Sorular