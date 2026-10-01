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01 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,57 TL, satış fiyatı ise 55,66 TL olarak belirlendi. Güncel veriler, Euro/TL'nin önceki güne göre %0,10 artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

01 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,57 TL, satış fiyatı ise 55,66 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro/TL kuru, önceki güne göre %0,10 oranında bir artış göstermiştir. Son verilerle, 1.000 euro alımında TL karşılığı 55.570 TL, 5.000 euro ise 277.850 TL olmaktadır.

Geçtiğimiz hafta boyunca Euro/TL'nin 7 gün önceki değeri 55,63 TL iken, bugün 55,66 TL’ye yükselmiştir. Bu süreçte bir euronun TL bazındaki değişimi 0,03 TL, yüzde değişimi ise %0,05 olarak kaydedilmiştir. 1.000 euronun TL karşılığı ise son bir haftada 30,00 TL artış göstermiştir.

Son veriler Euro/TL'nin 7 günlük hareketini 55,63 TL (23 Eylül) ile 55,66 TL (bugün arasında) göstermektedir. Euro/TL destek seviyesi 55,56 TL, direnç seviyesi ise 55,76 TL olarak belirlenmiştir.

Küresel piyasalarda EUR/USD paritesi 1,1318 seviyesine gerilerken, %0,10'luk günlük bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Bu durum, Euro/TL üzerindeki etkilerini dolaylı yoldan kapsamaktadır.

Güncel Euro Kuru

01 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,57 TL 55,66 TL %0,10


Güncel Döviz Kurları

01 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,02 TL 49,05 TL %0,04
İngiliz Sterlini 65,05 TL 65,12 TL %-0,06
İsviçre Frangı 58,59 TL 58,64 TL %-0,05
Kanada Doları 34,40 TL 34,43 TL %-0,06
Avustralya Doları 34,05 TL 34,09 TL %0,06
Çin Yuanı 7,30 TL 7,31 TL %-0,04
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,45
İsveç Kronu 4,89 TL 4,90 TL %-0,03


Öne Çıkan Pariteler

01 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1318 %-0,10
GBP/USD 1,3245 %-0,14
USD/JPY 158,38 %0,62
USD/CHF 0,8365 %0,10


Son 7 günlük Euro/TL kur değişimini gösteren grafik aşağıda yer alıyor.

01 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, desteğin hemen üzerinde 55,66 TL'de işlem görmektedir. 55,56 TL seviyesi takip edilen destek direnci ile yakın konumda yer alıyor. Direnç seviyesi olan 55,76 TL kritik bir nokta; bu nedenle bu seviyelerden gelen davranışlar önemli olabilir. EUR/USD'daki sınırlı geri çekilme durumu, Euro/TL üzerinde baskı yaratabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,57 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.570 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1318 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

01 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 2

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döviz alış satış euro alış satış
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