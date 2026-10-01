Spotify’a zam geldi! Yeni abonelik ücretleri belli oldu

Dijital müzik platformları arasında geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Spotify, Türkiye’deki abonelik tarifesini güncelledi. Yeni düzenlemeyle birlikte farklı abonelik seçeneklerinin aylık ücretlerinde artış yaşandı.

Platformun Türkiye’de uyguladığı yeni fiyatlar, bireysel kullanımdan öğrenci paketine, Duo seçeneğinden aile aboneliğine kadar tüm planlara yansıdı. Zam oranları abonelik türüne göre değişirken, kullanıcıların ödeyeceği yeni tutarlar da belli oldu.

YENİ TARİFEDE BİREYSEL ABONELİK 115 TL OLDU

Spotify’ın bireysel abonelik seçeneğinin aylık ücreti 99 TL’den 115 TL’ye çıkarıldı. Öğrenciler için sunulan aboneliğin fiyatı ise 55 TL’den 60 TL’ye yükseldi.

İki kişinin kullanımına yönelik Duo paketi de zamlanan seçenekler arasında yer aldı. Daha önce aylık 135 TL olan Duo aboneliği, yeni tarifeyle birlikte 159 TL olarak uygulanmaya başladı.

AİLE ABONELİĞİNİN ÜCRETİ 199 TL'YE ÇIKTI

Spotify’ın birden fazla kişinin kullanımına yönelik Aile aboneliğinde de fiyat değişikliğine gidildi. Söz konusu paketin aylık ücreti 165 TL’den 199 TL’ye yükseltildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte Spotify’ın Türkiye’deki bireysel aboneliği 115 TL, öğrenci aboneliği 60 TL, Duo paketi 159 TL ve Aile aboneliği 199 TL oldu. Böylece dört abonelik seçeneğinin tamamında önceki tarifeye göre fiyat artışı gerçekleşti.