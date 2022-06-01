01 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 01 Haziran Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 01 Haziran 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

01 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 16.3991 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.393 liradan, satış fiyatı ise 16.4053 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.22'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.5833 TL'den yapan euro şu anda 17.5662 TL alış ve 17.6004 TL satış fiyatına sahip.

