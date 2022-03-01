01 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 01 Mart Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 01 Mart 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

01 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.8074 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.7829 liradan, satış fiyatı ise 13.832 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.5'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.4947 TL'den yapan euro şu anda 15.4326 TL alış ve 15.5569 TL satış fiyatına sahip.

