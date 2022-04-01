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01 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 01 Nisan Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

01.04.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 01 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 01 Nisan Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

01 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 01 Nisan Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 01 Nisan 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

01 NISAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.667 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.6648 liradan, satış fiyatı ise 14.6694 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 16.2332 TL'den yapan euro şu anda 16.2271 TL alış ve 16.2393 TL satış fiyatına sahip.

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Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? 1 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları!Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? 1 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları!
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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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