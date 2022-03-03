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03 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 03 Mart Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

03.03.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 03 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 03 Mart Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

03 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 03 Mart Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 03 Mart 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

03 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.1153 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.1117 liradan, satış fiyatı ise 14.1189 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.15'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.7325 TL'den yapan euro şu anda 15.6994 TL alış ve 15.7657 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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