03 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 03 Mart Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 03 Mart 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

03 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.1153 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.1117 liradan, satış fiyatı ise 14.1189 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.15'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.7325 TL'den yapan euro şu anda 15.6994 TL alış ve 15.7657 TL satış fiyatına sahip.

