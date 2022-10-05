05 Ekim 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 05 Ekim Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 05 Ekim 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

05 EKIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.5726 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.5671 liradan, satış fiyatı ise 18.5782 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.15'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.5193 TL'den yapan euro şu anda 18.5069 TL alış ve 18.5318 TL satış fiyatına sahip.

